По Киеву в ходе дневной атаки ударили баллистическими ракетами - "или "Искандер" или "Кинжал".

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Они были сбиты на больших высотах суперсовременными ракетами ПВО, которые предоставлены нашими союзниками", - заявил Геращенко в комментарии журналистам.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также подтверждает, что Киев могли атаковать "Искандером".

По его словам, на это указывает то, что ракеты летели по баллистической траектории. Он также заявил, что удар наносился с севера.

"Было применено вооружение, ракеты, летящие по баллистической траектории, прилетают довольно быстро. Предварительно, это были "Искандеры". Они есть разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже", - сказал Игнат.

Ранее мэрия опубликовала фото обломков ракет, упавших в Киеве после дневной атаки. На данный момент известно об одном пострадавшем и шести упавших обломках в разных районах города.

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Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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