Киев подвергается атаке. Работает ПВО, гремят взрывы
Киев в эти минуты подвергается атаке. В столице активно работает ПВО, раздаются взрывы.
"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал мэр Виталий Кличко.
Незадолго до этого оперативное командование "Юг" предупреждало о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы.
Сообщалось, что РФ вывела в Черное море три ракетоносца, суммарный залп - до 20 "Калибров".
Напомним, этой ночью Воздушные силы ВСУ уничтожили 67 ракет и дронов во время атаки РФ. При этом в западных областях Украины сегодня сбили шесть крылатых ракет и десять беспилотников.
Над Львовской областью сбили ракету, выпущенную с Каспия, обломки упали на хозпостройки.
В Хмельницкой области в результате воздушной атаки пострадал военный объект.
Тем временем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.