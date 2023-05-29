Киев в эти минуты подвергается атаке. В столице активно работает ПВО, раздаются взрывы.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал мэр Виталий Кличко.

Незадолго до этого оперативное командование "Юг" предупреждало о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы.

Сообщалось, что РФ вывела в Черное море три ракетоносца, суммарный залп - до 20 "Калибров".

Напомним, этой ночью Воздушные силы ВСУ уничтожили 67 ракет и дронов во время атаки РФ. При этом в западных областях Украины сегодня сбили шесть крылатых ракет и десять беспилотников.

Над Львовской областью сбили ракету, выпущенную с Каспия, обломки упали на хозпостройки.

В Хмельницкой области в результате воздушной атаки пострадал военный объект.

Тем временем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.