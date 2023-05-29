Над Львовской областью сбили ракету, выпущенную с Каспия, обломки упали на хозпостройки
До Львовской области ночью долетела ракета, пущенная бомбардировщиком из района Каспия.
Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий.
Ракету, по его словам, сбили, но обломки упали на хозяйственные постройки, которые сгорели. Сгорел и стоявший рядом трактор.
ГСЧС публикует фото пожара, который начался после падения ракеты во Львовской области.
Сообщается, что пожар возник в деревянном хозяйственном здании. В 04:09 пожарные локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали. Хозпостройка огнем уничтожена, повреждена кабина трактора.
"Пожарных удалось предотвратить от уничтожения огнем 2 хозяйственных зданий и жилого дома", - сообщили в ГСЧС. Никто из людей не пострадал.
Последствия атаки РФ
Напомним, 25 мая "Шахиды" также пытались атаковать Львовскую область.
Этой ночью РФ нанесла массированную атаку по Киевской области, обстреливая регион крылатыми ракетами и беспилотниками. Все воздушные цели были уничтожены, жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах области получили повреждения из-за обломков. Погибших и потерпевших нет.
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Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.
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