До Львовской области ночью долетела ракета, пущенная бомбардировщиком из района Каспия.

Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий.

Ракету, по его словам, сбили, но обломки упали на хозяйственные постройки, которые сгорели. Сгорел и стоявший рядом трактор.

ГСЧС публикует фото пожара, который начался после падения ракеты во Львовской области.

Сообщается, что пожар возник в деревянном хозяйственном здании. В 04:09 пожарные локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали. Хозпостройка огнем уничтожена, повреждена кабина трактора.

"Пожарных удалось предотвратить от уничтожения огнем 2 хозяйственных зданий и жилого дома", - сообщили в ГСЧС. Никто из людей не пострадал.

Последствия атаки РФ

Напомним, 25 мая "Шахиды" также пытались атаковать Львовскую область.

Этой ночью РФ нанесла массированную атаку по Киевской области, обстреливая регион крылатыми ракетами и беспилотниками. Все воздушные цели были уничтожены, жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах области получили повреждения из-за обломков. Погибших и потерпевших нет.

В Броварах вылетели стекла в нескольких домах в результате сегодняшней атаки РФ.

В Одесском порту произошло возгорание в результате атаки РФ.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.