Блогерша из Львова вступилась за получивших повестки парней, которые в машине слушали российского певца Григория Лепса. Она заявила, что "снесет кашкет" тем, кто сделает ей замечание за прослушивание русской музыки в авто.

Об этом львовская блогерша сообщила в сторис Instagram.

"Попробуйте ко мне подойти, когда я в машине слушаю и буду слушать Кизару, и сделать свое н@х@й никому не нужное замечание. Я не то, что кашкет снесу с башки, вы пожалеете, что родились! Это гарантировано. Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл, или как эту бесталанную блев@ту зовут, или Калуша и других ужасных исполнителей и не за@бывайте людей! Я ж терплю этот п@здец в такси, в заведениях, на улице, вот и вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому не потащите", - написала она.

Кроме того, она заявила, что "наша армия дно, ничего не может и не победит".

Девушку зовут Кристина Горун, в сети она известна как "Черная Мамба".

После резонанса в сети она принесла извинения.

"Если я это писала, потому что я не уверена (доказать это сейчас будет практически невозможно), но конкретно перед ВСУ я извиняюсь. Это совершенно искренние извинения, когда я чувствую за собой вину, когда я действительно неправа. За это действительно извиняюсь потому, что это неправильно. Неважно, было ли это на эмоциях, или это был стресс", - заявила она.

Напомним, житель Львова возмутился, что на улице города слушали песни Лепса в авто с днепропетровскими номерами и обратился в патрульную полицию.

Позже один из слушавших песни российского исполнителя принес публичные извинения. Несмотря на это, водителю и пассажирам Range Rover вручили повестки.