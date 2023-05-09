Водителям маршруток окончательно запретили включать музыку в общественном транспорте.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

На заседании 9 мая Кабмин принял изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, которыми закрепил запрет для водителей общественного транспорта на включение музыки в салоне автобуса. Теперь водителям категорически запрещено включать в автобусах музыку или фильмы. Передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а вот в салон - только во время нерегулярных перевозок и с согласия всех пассажиров.

Также водители имеют право не допускать в салон пассажиров, создающих шум с помощью технических устройств. То есть водитель будет вправе не пускать в салон общественного транспорта любителей слушать музыку без наушников.

Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать только в том случае, если пассажир не возражает.

Как мы писали, комитет парламента по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский Союз начал прорабатывать законопроект о запрете трансляции музыки и сериалов в общественном транспорте в январе 2021 года.

А соответствующий законопроект комитет Рады поддержал еще 17 июня 2020 года.