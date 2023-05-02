Продолжаются противоречивые заявления украинских властей о том, нужно ли брать российский паспорт украинцам на захваченных территориях.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратится к Кабмину за разъяснением заявления вице-премьера Ирины Верещук, которая рекомендовала этого не делать.

В комментарии "Суспильному" он заявил, что для выживания на неподконтрольных территориях как раз не стоит отказываться от паспорта РФ.

Впервые Лубинец сделал такое заявление в пятницу. По его словам, готовится законопроект по отказу от паспорта РФ для тех, кто захочет это сделать.

Но затем Верещук заявила совершенно обратное: призвала не принимать гражданство РФ и дождаться ВСУ.

После этого омбудсмен обратился в Кабмин за разъяснениями этой позиции.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также призвал брать паспорт, "чтобы избежать репрессий".

"Страна" подробно анализировала, что означает указ Владимира Путина о гражданстве для жителей захваченных территорий.

В четверг вечером, 27 мая, Владимир Путин подписал указ "Об особенностях правового положения отдельных категорий граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

То есть речь о тех, кто живет на захваченных территориях Украины, но, по тем или иным причинам, не берут российские паспорта и считаются Россией "иностранцами".