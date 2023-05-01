В четверг вечером, 27 мая, Владимир Путин подписал указ "Об особенностях правового положения отдельных категорий граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

То есть речь о тех, кто живет на захваченных территориях Украины, но, по тем или иным причинам, не берет российский паспорт и считаются Россией "иностранцами".

Выпуск такого документа прогнозировала "Страна" два месяца назад.

В нем подробно рассказывается, как долго жители аннексированных территорий смогут пользоваться там своими украинскими паспортами, кто будет признан иностранцем и на каком основании сможет продолжить проживать, работать и учиться.

Отдельно Путин определил круг людей, которых могут заставить покинуть "новые территории" в течение трех дней. И указал, кто обязан будет получить визу.

Разбор и анализ вступившего в силу указа Путина — в нашем материале.

Кто станет "иностранцами"

Статус "иностранный гражданин" в РФ получат жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые одновременно соответствуют двум условиям:

• постоянно проживали там до 30 сентября 2022 года (то есть до "включения в состав России") или же выехали в Россию;

• заявили о желании сохранить гражданство Украины или в ходе получения российского паспорта отказались приносить присягу.

Такие граждане смогут продолжать пользоваться своими документами — паспортом Украины, "ДНР" или "ЛНР" — еще больше года, до 1 июля 2024 года. После этого они должны будут обосновать свое пребывание российскими документами — в частности, видом на жительство (ВНЖ).

Что же до тех украинцев, кто не заявлял в письменном виде о желании остаться гражданином Украины, то на них статус иностранцев не распространяется.

Такие люди по умолчанию относятся к категории граждан России, которые пока просто не получили российский паспорт. Это подтверждается и практикой - вернувшимся из России или Европы украинским беженцам, с регистрацией в четырех украинских областях, об аннексии которых объявила РФ, сейчас выдают российские паспорта.

Правда, пока нигде не оговаривается, что будет с теми, кто от российского гражданства не отказывался, но и за паспортом РФ не явился. Считается, что граничным сроком станет 1 июля 2024 года. И какой будет статус этих людей после, будет, видимо, урегулировано отдельно.

Скорее всего, их также признают "иностранцами".

Порядок пребывания "иностранцев"

Любой гражданин, признанный иностранцем на "новых территориях" и желающий там остаться, может обратиться к российским "властям" на захваченных территориях за получением вида на жительство.

Для этого им предстоит пройти дактилоскопию и предоставить набор базовых документов. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 20 рабочих дней.

В выдаче ВНЖ могут отказать в двух случаях:

- в случае предоставления поддельных документов,

- в случае сообщения о себе заведомо ложных сведений.

В ВНЖ будет поставлена регистрация по месту жительства.

Вид на жительство гарантирует право на постоянное проживание в "ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях".

По указу Путина, получивших ВНЖ на указанных территориях нельзя депортировать или запрещать им въезд. Но исключения тоже есть, о которых мы расскажем далее.

Что делать тем, кто был иностранцем до аннексии 30 сентября

Определяется порядок пребывания и иностранных граждан, которые имели такой статус в четырех аннексированных областях до "присоединения" 30 сентября 2022 года, — то есть всех, кроме граждан Украины и России.

Они смогут продолжить находиться в регионах до 31 декабря 2023 года по личному ходатайству или документу от принимающей стороны — работодателя или учебного заведения.

Этой категории иностранцев предстоит получить миграционную карту или визу (если со страной, гражданином которой является человек, есть визовый режим, — Ред.).

Все виды виз иностранцам на оккупированных территориях будет выдавать МВД РФ.

До конца года иностранцы освобождаются от медицинского освидетельствования, дактилоскопии, получения разрешения на работу и трудоустройства по квоте. С 2024 года на них будет распространяться весь указанный перечень обязательств.

Кого смогут депортировать

Обе категории — и получившие ВНЖ украинцы, и иностранные граждане — смогут быть высланы из захваченных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Основания:

• выступление за "насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации",

• "террористическая" или "экстремистская" деятельность;

• участие в "несанкционированных" митингах, собраниях, шествиях, пикетах.

В таком случае регионы потребуют покинуть в течение трех суток. Те, кто не выполнил предписание, будут депортированы.

Что означает указ Путина

Подобный указ ранее был опубликован и для крымчан после аннексии в 2014 году.

Тогда, как и сейчас, перед жителями захваченной территории фактически поставили вопрос ребром: или получайте гражданство РФ, или уезжайте.

Разумеется, прямым текстом это не декларируется. Но понятно и так: отказавшиеся от российского паспорта или те, кто перед его получением не захотят приносить присягу, будут на особом контроле.

Велика вероятность, что у них возникнет проблема с трудоустройством. По данным наших собеседников в Донецке, отказники от российского паспорта могут быть уволены уже летом этого года.

На 1 июля запланирован старт перехода на российское трудовое законодательство, предполагающее в том числе перезаключение трудовых договоров. То есть уже летом обладателей украинских паспортов уволят и заново на работу, скорее всего, не возьмут.

Следует отметить еще один важный момент: все российские социальные выплаты — начиная с детского пособия и заканчивая пенсией — предусмотрены только для граждан РФ. Таким образом, отказавшиеся от паспорта РФ и получившие ВНЖ украинцы не смогут получать этих средств.

Удар по владельцам двух паспортов

Сложности ждут и тех, кто, получив российский паспорт, продолжает активно использовать украинский.

В конце марта Путин подписал закон, которым вводятся особые требования для украинцев, получивших российское гражданство.

Документом предписано воздержаться от "действий, направленных на реализацию прав гражданина Украины". Иными словами, нельзя пользоваться украинским паспортом. В противном случае могут лишить российского гражданства, и люди автоматически станут иностранцами у себя дома.

Механизма реализации запрета в законе не указано. Но, судя по всему, он может быть запущен при любой фиксации использования украинского гражданства после того, как человек стал гражданином РФ.

Например, при попытке въехать в Россию по паспорту Украины. Или, к примеру, если российские власти проверят загранпаспорт Украины и найдут в нем печати о пересечении границ либо выданные после обретения гражданства РФ визы.

Также, вероятно, "компроматом" могут стать любые украинские документы, выданные после того, как человек стал российским гражданином.

А в пятницу Владимир Путин подписал еще один закон, напрямую касающийся украинцев, живущих на захваченных территориях.

Приобретенного российского гражданства, согласно документу, будут лишать за ряд правонарушений:

- преступления "террористической направленности",

- преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ,

- действия, "создающие угрозу национальной безопасности России",

- публичные "призывы к экстремизму",

- посягательство на жизнь государственного деятеля,

- организация "вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России",

- "дискредитация Вооруженных сил",

- дезертирство.

Как видим, в перечень входит довольно размытая формулировка "действия, создающие угрозу национальной безопасности России", по которой, вероятно, смогут лишать паспорта в более произвольном порядке.

Также обращает на себя внимание "дезертирство" - таким образом без паспорта могут остаться мобилизованные в армию РФ жители захваченных территорий (а таких очень много служит из "ЛДНР"), если они, к примеру, оставят позиции.

При этом в законе отдельно оговорено, что данные меры не касаются тех, кто получил российский паспорт по праву рождения (то есть собственно россиян, проживающих в границах РФ 1991 года).

Что будет за паспорт России в Украине

После подписания Путиным нового указа по паспортизации, перед многими украинскими гражданами на захваченных территориях возник вопрос, что им делать - получать гражданство России или нет.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выпустил заявление, в котором рекомендовал украинцам на захваченных россиянами территориях не отказываться от паспорта РФ, чтобы "выжить". Украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг, сказал Лубинец.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда", - отметил он.

Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит украинцам потом отказаться от российского паспорта, сказал Лубинец.

Но, отметим, это позиция лишь омбудсмена.

А вот у вице-премьера Ирины Верещук совсем иные рекомендации.

"Мои рекомендации украинцам на ТОТ остаются прежними:

- российские паспорта не брать;

- с оккупантами не сотрудничать;

- по возможности уехать;

- ждать ВСУ", - написала Верещук.

В общем, пока нет единой картины по отношению украинских властей к теме получения российских паспортов на захваченных территориях.

И какой будет в реальности реакция на владельцев паспорта РФ, например, у СБУ, и не станут ли таким людям вменять коллаборационизм - вопрос пока открытый.