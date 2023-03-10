Часть паспортов в Украине признали недействительными из-за разной транслитерации в загранпаспортах и в ID-карте.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

В феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения, соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

То есть, если человек оформил сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Для устранения неточностей следует обращаться в подразделения миграционной службы, ЦНАПы или "Паспортный сервис".

Напомним, ЦНАПы Киева возобновляют работу по субботам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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