В Украине часть загранпаспортов признали недействительными. Каких документов это коснулось
Часть паспортов в Украине признали недействительными из-за разной транслитерации в загранпаспортах и в ID-карте.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
В феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения, соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.
То есть, если человек оформил сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.
Для устранения неточностей следует обращаться в подразделения миграционной службы, ЦНАПы или "Паспортный сервис".
Напомним, ЦНАПы Киева возобновляют работу по субботам.
Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.
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