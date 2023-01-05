В польском Гданське открылся "Паспортный сервис" для украинцев
В польском Гданське открылся стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", где украинцы теперь могут оформлять паспортные документы.
Об этом сообщают в Минреинтеграции.
Это уже четвертое подразделение ГП "Документ" на территории Польши.
Адрес центра - Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.
В центре можно оформить:
- Загранпаспорт и ID-карту одновременно;
- Загранпаспорт;
- ID-карту;
- Обмен водительского удостоверения;
- Страховку.
Напомним, паспорта украинцев с истекающим сроком действия во время военного положения остаются действительными.
В Украине права и техпаспорт на авто можно будет получать онлайн и не оформлять в пластике.
Также "Страна" писала, что украинцы могут получить паспорт в любом отделении Госмиграционной службы, а не только там, где подавали заявку.
Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.