В польском Гданське открылся стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", где украинцы теперь могут оформлять паспортные документы.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Это уже четвертое подразделение ГП "Документ" на территории Польши.

Адрес центра - Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

В центре можно оформить:

Загранпаспорт и ID-карту одновременно;

Загранпаспорт;

ID-карту;

Обмен водительского удостоверения;

Страховку.

Напомним, паспорта украинцев с истекающим сроком действия во время военного положения остаются действительными.

В Украине права и техпаспорт на авто можно будет получать онлайн и не оформлять в пластике.

Также "Страна" писала, что украинцы могут получить паспорт в любом отделении Госмиграционной службы, а не только там, где подавали заявку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.