В четверг, 5 января, в Украине идет уже 316-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 4 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

5 января

09:57 Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

09:56 В России грозят ответными мерами в случае, если Германия передаст российские активы на восстановление Украины.

"Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Напомним, в Германии пока нет единства по этому вопросу. Министр иностранных дел Анналена Бербок требует, чтобы Россия возместила ущерб, нанесенный Украине.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер обеспокоен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в юридическую трясину, писал накануне Bloomberg.

09:42 Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1000 кубометров впервые с сентября прошлого года, свидетельствуют данные европейских бирж.

Напомним, вчера цена газа впервые с февраля 2022-го снизилась до 750 долларов за 1000 кубометров.

09:23 Россияне перебрасывают в Кременную дополнительный личный состав и технику, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Когда россияне почувствовали, что начали проседать в Кременной, стали перебрасывать туда дополнительный личный состав и технику. Сейчас там огромное нашествие оккупантов", - сообщил он.

Он также добавил, что когда земля промерзнет, тяжелой технике будет легче пойти в наступление.

"Правда как нашей, так и вражеской", - добавил он.

Напомним, на Рождество на востоке Украины ожидаются сильные морозы. В Луганской области - до -12 мороза ночью, в Донецкой - до -11 мороза.

В Восточной группировке войск ожидают успехов на фронте на фоне похолодания.

09:11 Несмотря на рассредоточение самолетов после ударов по Энгельсу, российская авиация дальнего действия по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по Украине, т.к. дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, сообщает разведка Британии.

"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих самолетах", - говорится в свежем отчете британской разведки.

08:59 Украина рассчитывает на военный сценарий возврата Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор "Энергоатома" Петр Котин.

"Мы больше всего надеемся на украинские вооруженные силы", - сказал он в интервью "Блумбергу".

По его словам, если ВСУ удастся прорвать российские позиции и взять Мелитополь, расположенный более чем в 100 километрах к югу от станции, "единственный вариант для оккупантов - покинуть завод", - сказал Котин.

Ранее мы публиковали заявление гендиректора "Энергоатома" о том, что дипломатическими средствами вернуть контроль над ЗАЭС не удалось (этим последние несколько месяцев занимается МАГАТЭ).

Также Котин призывал ввести на станцию миротворцев ООН.

08:33 Поступила первая реакция Европы на недавно принятый Украиной закон о нацменьшинствах.

Вчера в разговоре с Владимиром Зеленским президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что закон "вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине".

"Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти способы, которые позволили бы решить эту проблему", - говорится в пресс-релизе президента Румынии. Там добавляется, что по этому поводу должны провести обсуждения министры иностранных дел.

"Зеленский выразил всю свою открытость к поиску решений, чтобы румынская община в Украине выиграла и получила зеркально те же права, которыми пользуется украинская община в Румынии", - заявили у Йоханниса.

В твиттер-сообщении украинского президента, посвященном этому звонку, национальный вопрос не упоминается.

Но резкая реакция Румынии на недавно принятый закон в общем-то показательна.

08:00 На кадрах - бой с начиненными взрывчаткой беспилотниками, которые падают и взрываются в крымском поселке Нижнегорский под Джанкоем.

Местные телеграм-каналы пишут, что детонация произошла в поле, ущерба не зафиксировано.

07:44 Несмотря на решение передать в Украину тяжелую бронетехнику, администрация Байдена по-прежнему исключает отправку основных боевых танков "Абрамс", пишет "Вашингтон пост".

"Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью", - заявил изданию собеседник на условиях анонимности.

(Для сравнения - один из самых массовых танков, используемых ВСУ - Т-72 - весит 42 тонны. Танк "Оплот" - 51 тонну).

"Абрамсы" также "подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания", говорится в статье.

Газета напоминает, что данные танки настолько тяжелы, что президенту Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США 2019 года - на том основании, что их гусеницы из стальных пластин разрушат улицы Вашингтона.

07:25 В Киеве с утра действуют графики почасовых отключений.

По отдельным адресам свет гарантированно обещают по четыре часа в день. Ещё девять часов - вероятные отключения. Остальное время - света гарантированно не будет.

07:17 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Под Авдеевкой и Купянском после проведения атак успеха не имел.

2. За сутки отбиты атаки:

- в Стельмаховке и Площанке (Луганская область)

- в Белогоровке, Соледаре, Красной Горе, Выемке, Подгородном, Бахмуте, Курдюмовке, Майорске, Северном, Водяном, Красногоровке, Весёлом, Марьинке и Победе (Донецкая область).

3. Россия ускоряет интеграцию захваченных территорий Украины. Срок выдачи паспорта РФ в Горловке сократили с 30 до 10 суток. Также в регионе начали выдавать российские номера и права.

07:10 Сводка украинского Генштаба на утро 5 января.