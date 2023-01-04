Подводим итоги 315-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, россияне пытаются наступать на Бахмутском - и улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки отражены атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

В Соледаре, судя по сообщениям российских телеграм-каналов, противник усиливает атаки. Заявляется, что россияне захватили железнодорожную станцию Деконская по пути к соляным шахтам, которые, по данным российских источников, крайне мощно укреплены.

Российские военные телеграм-каналы рисуют следующие карты своего контроля в Соледаре.

В то же время, по данным американского "Института изучения войны", по состоянию на 3 января ситуация в Соледаре выглядит так:

Противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов. Есть прилеты по гражданской инфраструктуре городов Краматорск, Запорожья и Херсона.

В Запорожье из-за ночного прилета повреждены 8 многоэтажных домов, в них выбиты окна и разрушены балконы, также пострадало здание детского сада. Рядом с домами сейчас зияет огромная сорокометровая воронка и стоят поврежденные автомобили.

Удар по Запорожью наносился ракетами С-300, сообщили в Офисе президента. Противник попал по объекту инфраструктуры.

Также продолжает лететь по подконтрольной Украине части Донецкой области. Из-за обстрелов Курахово Донецкой области погиб 1 человек, еще четверо - ранены. Также погиб человек в Благодатном. Под огнем Константиновка, там попадания в промзоне и рядом со школой. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города (на заглавном фото к этому материалу).

Днем под мощный обстрел попала подконтрольная РФ Васильевка в Запорожской области. Сообщают, что прилет был около "военной комендатуры", заявляют о двух погибших и раненых. На месте удара - гигантская воронка и разрушенное здание.

Вчера, напомним, под удар попала больница в подконтрольном россиянам городе Токмак.

Интенсификация обстрелов по Запорожской области может говорить о подготовке скорых наступательных действий одной из сторон, предполагают военные телеграм-каналы.

Это направление для обеих армий считается стратегически важным. Для России критически необходимо защитить крымский сухопутный коридор, на котором держится и запорожская, и херсонская группировки. Соответственно, для Украины успешный удар на этом направлении мог бы резко переломить ход войны.

Но при этом обсуждаются и варианты российского наступления в Запорожской области. Во-первых, с целью отодвинуть ВСУ от крымского коридора. Во-вторых, как предполагается, российская армия может попытаться зайти в тыл донбасской группировке Украины.

Впрочем, все данные варианты сугубо теоретические и упираются в информацию о резервах и возможностях обеих сторон. При этом Россия очевидно резервы на это направление присылает, чему поспособствовала мобилизация.

В Украине она также усиливается. Мы рассказывали о том, как власти ужесточают правила воинского учета. А вчера стало известно о новой практике военкоматов - вывешивать списки людей, которые не явились по повестке. В листовках указаны имена, фамилии, годы рождения и адреса проживания уклонистов.

Вчера появились фото с такими списками в поселке Слобожанское. А сегодня телеграм-каналы публикуют аналогичный снимок из села Любимовка. Оба населенных пункт - вблизи города Днепр.

То есть очевидно, что по многим направлениям призыв усиливается. Это может говорить о том, что ВСУ действительно готовят наступательные операции

Когда ждать новой ракетной атаки

РФ готовится к новому массированному удару по Украине, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - сказал спикер.

Также многое зависит от погоды. По его словам, сейчас "как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения". В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести 6-7 января.

Кроме того, Россия планирует получить очередную партию дронов-камикадзе "Шахид" в ближайшее время. По данным Скибицкого, противник использовал 660 таких дронов, а по контракту предусмотрена поставка 1750 штук.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - сказал Скибицкий.

По его словам, массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. Поэтому россияне используют разные высоты и направления, меняя районы запуска дронов.

По поводу систем противовоздушной обороны есть еще одно соображение. New York Times сегодня сообщила, что Украина тратит на уничтожение дешевых иранских дронов ракеты, которые примерно в семь раз дороже.

Один "Шахид" может стоить 20 тысяч долларов, а стоимость пуска ракеты - от 140 тысяч долларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS (по данным других источников, около миллиона долларов).

Хотя по беспилотникам пытаются использовать зенитные орудия или стрелковое оружие, ночное применение "Шахидов" заставляет использовать и ракеты наземной ПВО.

"И это, по мнению некоторых военных экспертов, может в долгосрочной перспективе благоприятствовать Москве", - добавляет издание, говоря о разрядке украинской ПВО с помощью беспилотников.

Военные перспективы

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

"Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - сказал Буданов в интервью ABC News.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в новом году получит западные танки и другое вооружение, которое ранее не предоставлялось.

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь", - заявил Кулеба.

Он разделил потребности Украины на две группы:

Первая - современные образцы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасов к ним (системы Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale, зенитные установки Vulcan и Gepard, ПЗРК Stinger).

Вторая - танки, артиллерийские системы и боеприпасы разных калибров к ним.

Напомним, ранее власти Германии заявляли, что не намерены поставлять танки Украине до тех пор пока такое решение не примут коллективно в рамках НАТО.

Отметим, что представители Альянса намерены собраться на уровне министров обороны 18-19 января в Брюсселе. Там будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, а также расходы на оборону внутри натовских стран - у некоторых они ниже, чем у других.

Примут ли на этой встрече решения о поставках танков или других новых вооружений (например, дальнобойных ракет) - доподлинно неизвестно. Ранее те инсайды, которые публиковались в западной прессе, говорили о том, что пока таких планов нет.

Объяснения сводились к тому, что ракеты, которые могут бить на расстояния 300 и выше километров могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия (поскольку начнутся удары либо по Крыму, либо уже по российской территории). А поставки танков - по крайней мере, в количествах, которые могут переломить ситуацию на фронте - сталкиваются с техническими трудностями: от массового переобучения украинских танкистов до необходимости выстраивать с нуля ремонтную базу рядом с линией фронта (танки ломаются чаще, чем пушки).

При этом очевидно, что какое-то военное решение по Украине в НАТО будут искать. Поскольку нарратив отказа от переговоров с Россией и решения ситуации на поле боя у Запада пока основной. Как, собственно, и у Москвы.

Путин готовит россиян к долгой войне и отходит от концепции о том, что "жизнь идет своим чередом", анализирует газета New York Times. По ее мнению, Кремль стремится подготовить военных и гражданских к длительным боям. Об этом свидетельствуют последние заявления Путина, а также "необычайно быстрое" признание российской властью потерь в Макеевке.

"Он стал намного менее расслабленным, гораздо менее оптимистичным. В нем чувствуется некая тревога, желание мобилизовать все возможные силы для достижения своих целей", - сказала аналитик Татьяна Становая.

Новый подход был продемонстрирован в субботу, когда президент России нарушил традицию и сделал новогоднее обращение не в Кремле, а на военной базе, на фоне людей в форме.

На фронте же Россия "начинает учиться на своих ошибках" и "совершенствует свою оборону, перебрасывая на передовую больше солдат".

Что же до экономики, то "пока страдания, принесенные России войной, не вылились в массовое недовольство. Экономика оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем многие ожидали, а кремлевская телевизионная пропаганда помогла убедить многих россиян в том, что вторжение в Украину, как утверждает Путин, является оборонительной войной, навязанной России Западом".