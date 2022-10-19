В Украине с 1 ноября подорожает срочное оформление внутреннего и загранпаспорта. Это первое подорожание начиная с 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГП Документ.

В частности:

Оформление паспорта гражданина Украины в течение 10 дней подорожает с 252 грн до 496 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней - с 704 грн до 992 грн.

Оформление и обмен проездного документа беженца - с 226 до 452 грн.

Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые - со 168 грн до 336 грн.

Оформление и обмен вида на временное проживание - с 352 грн до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает с 199 грн до 399 грн.

Через шесть месяцев после отмены военного положения оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 грн.

Как писала "Страна", в "Дие" скоро появятся загранпаспорт, водительские права и техпаспорт на английском языке.

Напомним, с мая в Украине теперь можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.