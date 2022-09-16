На совещании Кабмина сегодня согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук.

"К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства", - написала Верещук.

Законопроект предусматривает следующие сроки лишения свободы:

От 10 до 15 лет - за получение паспорта РФ госслужащим;

От 8 до 12 лет - за принуждение граждан Украины к получению российского паспорта;

От 8 до 12 лет - за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение;

От 5 до 8 лет - за пропаганду российского гражданства.

Как видим, уголовной ответственности за получение российского паспорта обычными украинцами, не состоящими на госслужбе, не предусмотрено.

Хотя ранее советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что получившие во время оккупации паспорт РФ украинцы будут преследоваться уголовно.

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