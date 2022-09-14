В Офисе генпрокурора Украины отрицают, что на освобождённых территориях Харьковской области были задержаны учителя из России.

Об этом начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Игорь Белоусов сообщил изданию "Настоящее время".

"По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области", - сказал Белоусов.

Ранее о том, что на освобождённых территориях Украины задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе, сообщили ряд украинских СМИ. В частности - 24 канал.

В комментарии "Стране" вице-премьер Ирина Верещук рассказала какая ответственность может ждать учителей.

После этого в России опровергли задержание своих педагогов в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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