Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона призвала украинцев эвакуироваться с оккупированных территорий и пригрозила ответственностью за участие в "референдумах" РФ.

"Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, - это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила Верещук.

Она отметила, что если уехать нет возможности, то просто не стоит идти на "референдум".

"А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, не принимать участия ни в каких "референдумах" ни под каким давлением, никаким насильственным принуждением. Нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на "референдум", брал какие-то там "бюллетени" и что-то там делал", - заявила Верещук.

При этом она уверена, что на "референдумы" в оккупированных Херсонской и части Запорожской области придет меньше 2% оставшихся там жителей.

Верещук добавила, что за последнюю неделю наблюдается увеличение количества людей, которые эвакуируются. Отметим, что это может быть связано с контрнаступлением ВСУ на юге.

Ранее сообщалось, что россияне уже завезли в оккупированную Запорожскую область оборудование для "референдума".

При этом российские СМИ утверждают, что Кремль отложил "референдумы" на оккупированных территориях Украины до октября-ноября, потому что армия РФ завязла на Донбассе.

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