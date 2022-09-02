По поводу наступления ВСУ на юге Украины по-прежнему, в основном, говорит российская сторона, утверждая, что на данный момент наступление везде остановлено с большими потерями для наступающих, а на отдельных направления армия РФ перешла в контрнаступление.

Одно из немногих заявлений украинского командования прозвучало сегодня: пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк сказала, что российские войска лишились возможности перебрасывать резервы через Днепр.

По ее словам, у российских войск еще остаются транспортные пути, которые они могут использовать для переправки, но все они находятся под огневым контролем украинской армии.

Гуменюк говорит, что подразделения ВСУ "постоянно уничтожают склады с боеприпасами и понтонные переправы ВС РФ".

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наступление ВСУ на юге продолжается, но его целью является "создание иллюзии для Запада".

"Страна" писала, что ВСУ ударили по двум локациям россиян в Мелитополе, детонация продолжалась несколько часов.

Также мы писали, что на юге авиация ВСУ нанесла 18 ударов по командным пунктам, складам, переправам и позициям россиян.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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