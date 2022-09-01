Вооруженные силы Украины (ВСУ) "продолжают работу на южных участках фронта", российские войска "продолжают сопротивление".

Об этом заявила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они (войска РФ - Ред.) пытаются наносить авиационные и ракетные удары, как было сделано этой ночью по Березнеговатской громаде и по Одесской области", - заявила она.

Гуменюк также сказала, что ВСУ работают над прекращением транспортного сообщения войск РФ, чтобы лишить их возможности подтягивать резервы.

"Нами были нанесены дополнительные удары по тем транспортным артериям, которые могли быть способом переправки вооружения и тяжелой техники. Поэтому они пока не проездные для такой категории грузов", - заявила она.

По словам Гуменюк, на этой работе сейчас "делается основной акцент".

Ранее британская разведка спрогнозировала, какое оружие сыграет ключевую роль для контрнаступления ВСУ на Херсон.

Также сообщалось, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов, по данным Института изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.