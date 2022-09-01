В среду, 31 августа, ВСУ уничтожили понтонную переправу, налаженную россиянами в районе Дарьевки Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Всего за сутки украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения сил противника, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям. Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по вражеским пунктам управления беспилотниками, станциям радиоэлектронной борьбы, РСЗО и средствам ПВО.

"Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", - сообщили в ОК "Юг".

Сообщается, что потери врага составляют: 201 военный; 12 танков Т-72; 18 единиц автобронетехники; 1 огнеметная система "Солнцепек"; 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"; 5 гаубиц "Мста-Б"; 1 самоходная гаубица "Акация"; 2 самоходные артустановки; 3 мобильных миномета.

Кроме того, ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.

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