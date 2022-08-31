Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не только на юге Украины, но и в Харьковской области, и в Запорожской областях.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

То, что это наступление и его результаты не везде сразу заметны он объясняет "тактикой тысячи порезов", применяемой украинскими войсками.

"Контрнаступление не только на юге. Сегодня и на Мелитопольском направлении это идет, и на Харьковском направлении. И особенно идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении", – заявил Подоляк.

По его словам, ВСУ будут наступать по всей линии фронта и будут уничтожать всю складскую инфраструктуру российских захватчиков.

"Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны, который мы ведем, это современный тип войны. Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрам", – сказал Подоляк.

Напомним, сегодня "Страна" подводила очередные промежуточные итоги украинского контрнаступления на Херсонском направлении.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.