Украинские военные не подтверждают и не опровергают данные CNN об освобождении четырех сел в Херсонской области.

Это следует из заявления руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", - сказала Гуменюк.

При этом ранее в командовании "Юг" подтвердили прорыв первой линии российской обороны под Херсоном.

А в Минобороны РФ говорят, что наступление ВСУ под Херсоном "провалилось".

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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