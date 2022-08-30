Во вторник, 30 августа, в Украине идет уже 188-й день войны с Россией.

Вчера по официальным каналам пошли сигналы о том, что на юге Украины началось контрнаступление ВСУ. И это стало главным событием дня.

Тем временем в Донецкой области ситуация остается сложной, особенно в районе Песок и Авдеевки.

Что касается Запорожской АЭС, то вчера в Киев уже прибыли эксперты МАГАТЭ, которые должны ее посетить.

Подробнее об этом читайте в итогах за 29 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

30 августа

10:39 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.

10:31 Из-за обстрела центральной части Харькова погибли 4 человека, еще четверо - ранены, сообщают в ОВА.

10:30 Большая пробка на Новоирпенской трассе ведущей из Ирпеня в Киев.

Об этом "Стране" сообщили водители.

Пробка образовалась из-за блокпоста который находится на въезде в Киеве

Тянучка из автомобилей которые ожидают возможности проезда растянулась на несколько километров. Чтобы проехать данный участок дороги нужно потратить около часа времён.

К слову, пробка на данном участке дороге образуется ежедневно.

В скоплении машин стоят, легковые автомобили, автобусы, грузовики.

10:28 Берлин исключил возможность отправки военнослужащих стран ЕС в Украину.

"С нашей точки зрения, это исключено", - заявил Статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Меллер на неформальной встрече глав МИД стран-членов объединения

Она напомнила, что Германия обучает украинских солдат и открыта к продолжению сотрудничества в этой области.

10:25 Страны ЕС обсуждали создание миссии по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Праге.

"Идея тренировочной миссии - это старая идея. Мы обсуждали ее еще до того, как боевые действия начались, но сейчас пришел момент действовать", - заявил он.

10:20 Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил прилеты.

"Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат", - сообщил мэр.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

10:14 Над Харьковом после взрыва поднимается дым.

10:04 Пишут о нескольких взрывах в Харькове.

09:56 Телеграм-каналы публикуют видео столба дыма в Херсоне.

Сообщается, что это удар в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Также пишут , что над Херсоном сработала ПВО.

09:49 Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на министерской встрече ЕС в Праге. Ключевое:

- Ситуация в зоне боевых действий в Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи;

- Снижение объемов военных поставок ЕС в Украину этим летом носит временный характер, оно связано с исчерпанием запасов свободных вооружений, но Евросоюз намерен продолжать помощь Киеву

- Министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия в Украину и создание миссии для подготовки кадров для украинской армии;

- Министры обороны ЕС рассмотрят возможность расширения военных закупок, поскольку страны сообщества исчерпывают свои военные запасы;

- Практического решения о запуске тренировочной миссии ЕС для Украины 30 августа принято не будет, возможно лишь достижение общего консенсуса.

В Праге проходит трехдневный саммит глав МИД Евросоюза. Ожидается, что результатом нынешней встречи министров ЕС может стать отмена соглашения ЕС с Россией об облегчении визового режима.

09:39 В Херсоне подорвали машину назначенного Россией врио "начальника дежурной части ГИБДД", пишет российский телеграм-канал Astra. В результате никто не пострадал.

Взрыв произошёл 29 августа в районе 8 утра, когда 37-летний майор Снешин, который является гражданином РФ, вместе с женой и дочкой проезжал мимо на своём автомобиле.

"Взрывное устройство неизвестные заложили под бетонный блок на обочине дороги у дома номер 5 на переулке Паровозном. По предварительным данным, это было радиоуправляемое СВУ мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Майор Снешин специально приехал из РФ работать в "полиции", созданной оккупационной "властью", говорится в сообщении.

Взрывом в машине повреждено лобовое стекло и решетка радиатора.

Официально оккупационные власти Херсона и украинская сторона это не комментировали.

09:38 Замглавы оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсоне ликвидировали "диверсионно-разедывательную группу". Украинская сторона не комментировала это сообщение.

Ранее телеграм-каналы публиковали видео со звуками стрельбы, которые рано утром были слышны в Херсоне.

09:19 Евросоюз может скоро запустить информационную инициативу для россиян и русскоязычных "для борьбы с пропагандой Путина"

Германия и Франция предлагают странам ЕС "вбить клин" между президентом Владимиром Путиным и российским народом с помощью интернет-кампании по противодействию пропаганде в YouTube, Facebook и TikTok и визовой политики, которая сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан, сообщает Bloomberg.

Неофициальный документ называется "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией".

В нем говорится, что ЕС должен продолжать изучать "творческие пути", позволяющие распространять независимую информацию внутри РФ. Ожидается, что представители ЕС обсудят этот план за закрытыми дверями.

В документе также говорится, что ЕС должен "сохранить определенные каналы связи с Россией", чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации и обеспечить "минимум сотрудничества" в областях, представляющих первостепенный интерес.

09:00 Британская разведка в новой сводке анализирует ситуацию на юге Украины, где, как заявлялось вчера, ВСУ начали контрнаступление:

- Утром 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский огонь на передовых участках на юге Украины.

- Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российскому обеспечению. Однако пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений.

- С начала августа Россия предприняла значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона.

49-я общевойсковая армия Южного военного округа, скорее всего, была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

- Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких путей снабжения через паромные переправы и понтонные мосты через Днепр.

- Интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине.

Существует реальная вероятность того, что Россия предприняла шаги по рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, которые способствовали ее неэффективным действиям в начале вторжения.

- Если Украине удастся провести продолжительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге.

08:45 В Донецке был прилет по Центру славянской культуры в Ленинском районе города.

Судя по фотографиям, прямого попадания по зданию не было, удар пришелся рядом, после чего в Центре вылетели окна.

08:35 Трое украинцев присвоили себе $580 тысяч, предназначенные на закупку амуниции ВСУ. Злоумышленники - соучредители и директор оффшорной компании, среди них - действующий адвокат.

Подозреваемые были представителями Минобороны. По данным следствия, во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор со своей оффшорной фирмой на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки украинской армии.

В результате компания получила 580 тысяч долларов, но никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

08:24 Одесские паблики сообщают, что над областным центром сбили российский беспилотник.

Официально информация не подтверждена.

08:23 С утра идет обстрел территории Запорожской АЭС, сообщают назначенная Россией "администрация".

Пишут о двух попаданиях снарядов у здания хранилища отработанного топлива. На данный момент огонь продолжается.

Напомним, на этой или следующей неделе на АЭС прибывает миссия МАГАТЭ.

08:11 Издание Politico пишет, что запрещать выдачу шенгенских виз россиянам Евросоюз не будет. И единственное решение, которое готовятся принять - это замедление их выдачи.

"Ожидается, что министры просто придут к политическому соглашению, по сути, замедлить процесс выдачи виз для россиян и сделать его более дорогим", - говорится в статье.

Там уточняется, что большинство стран ЕС "без особого энтузиазма" встречают идею восточноевропейских собратьев о полном запрете на въезд гражданам России.

Напомним, этот вопрос будут в Европе обсуждать уже завтра, 31 августа, на встрече глав МИД ЕС.

08:10 Глава Офиса президента Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины. А также дать ей военные гарантии.

"Мы входим в новый этап этой жестокой войны. На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на Европейском континенте и сделать невозможным новую войну в центре Европы", - заявил Ермак на видео-встрече с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном.

Встреча была посвящена документу по будущим гарантиям безопасности для Украины, работа над которым, по данным Офиса президента, "движется к завершению". После одобрения Зеленским проект обещают опубликовать на сайте президента.

Напомним, что вопрос о гарантиях начал обсуждаться в марте 2022 году в связке с вопросом об объявлении Украиной своего нейтрального статуса (то есть - отказ вступать в НАТО). Гарантии безопасности должны были как бы «заменить» Украине членство в альянсе.

Отметим, что заявления о новом этапе войны прозвучали на фоне украинского контрнаступления на юге Украины, которое мы подробно анализировали здесь.

08:09 В России начинают находить тех, кто поджигает военкоматы - которые начали часто гореть с момента начала "спецоперации".

Как оказалось, сжечь один из военкоматов в Омске пытались двое граждан Казахстана.

Российские телеграм-каналы пишут, что одного из них задержали 24 августа.

Он сообщил следствию, что заказ на поджог здания (куда в мае бросили "коктейль Молотова") ему дал по телеграму некий пользователь "Добрыня Никитич". Цена вопроса - 800 тысяч рублей.

Теперь поджигателю грозит 20 лет по статье "Теракт". Второй бомбист в розыске.

08:05 Власти США считают, что Россия в настоящее время уже получила иранские беспилотники для войны в Украине.

Об этом пишут сразу два американских СМИ - Washington Post и CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации Байдена.

По этой информации, россияне забрали дроны с иранского аэродрома в начале августа и доставили их в Россию на грузовых самолетах. Учиться управлять беспилотниками они начали еще с июля.

Теперь у Москвы есть дроны Mohajer-6 (разведчик, способный нести боеприпасы) и две разновидности "Шахида" - Shahed-129 (разведчик + бомбы) и Shahed-191 (ударный ракетный БПЛА).

США считают, что Россия намерена импортировать сотни таких дронов для использования в атаках класса "воздух-поверхность", радиоэлектронной борьбы и целеуказания на территории Украины.

Представители американской разведки считают, однако, что при испытаниях многие иранские беспилотники, которые Россия закупила, уже начали ломаться, поэтому неясно, насколько они изменят правила игры в Украине.

Отметим, что это неофициальная информация. Официально Белый дом говорит, что закупка БПЛА у Ирана Россией только в стадии обсуждения.

08:04 Утро в Херсоне начинается со стрельбы и взрывов.

08:03 Еще из вчерашних заявлений Арестовича по херсонскому контрнаступлению:

По его словам, началась "активная часть по освобождению юга от российских захватчиков".

Но это не стремительная атака, а "плановая медленная операция по перемалыванию противника, сохраняя жизни наших военных и гражданских".

"Конечно, многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населённому пункту в час. Но мы так не воюем. Да и средства ограничены", - заявил советник Офиса президента в эфире "Фейгин Live".

08:02 Украинские военные сообщают об уничтожении переправы через Днепр в районе села Львово Херсонской области (к западу от Новой Каховки).

Под Львово нет мостов, которые были бы обозначены на карте. Но о том, что там есть понтонная переправа, сутки назад сообщали в соцсетях и публиковали спутниковые снимки.

Элементы понтонного моста были пришвартованы вдоль берегов реки, судя по этим снимкам.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 30 августа. Основное:

1. На севере Харьковской области была атака россиян в районе села Уды, сообщается, что неудачная (напомним, о захвате Уд Россия заявляла еще в середине августа).

2. К юго-западу от Славянска была попытка вражеского штурма поселка Шнурки южнее Долгенького и Курульки, "успеха не имели, отошли".

3. В районе Бахмута противник безуспешно атаковал Зайцево и Кодему, под Горловкой - Шумы.

4. В районе Донецка российские войска и "ДНР" вели наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки (безуспешно).

Была разведка в направлении Опытного под Авдеевкой. Результат не сообщается, но вчера российские телеграм-каналы писали о продвижением в районе Опытного (Украина этого не подтверждала).

5. Снова ничего не сообщается об украинском контрнаступлении в Херсонской области. Генштаб снова пишет о наступлении РФ в направлении Потемкино (в сторону Кривого Рога).