Утром в понедельник, 29 августа, украинское командование заявляет об успехах на Херсонском направлении. Оперативная группировка ВСУ "Каховка" заявила, что 109-й полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области. А российские десантники, которые прибыли для поддержки, бежали с поля боя.

В доказательство публикуется видео, где некий военный, у которого не видно лица, лёжа на земле говорит, что украинские войска 29 августа "прорвали первую линию обороны" и ведут массированный обстрел, в том числе из танков и авиации.

Об отходе с позиций 109-го полка "ДНР" заявила и руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Также "Каховка" сообщила, что российские войска отрезаны от путей снабжения через Днепр, поскольку "Хаймарсы" парализовали движение по мостам.

"Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", - написало командование группировки.

Кроме того, глава Офиса президента Ермак опубликовал пост с намёком на некие события августа: "И погибнут наши враги, как роса на солнце. Под палящим небом украинского августа".

Примерно с таким же намёком записал видео и глава Николаевской ОВА Ким: "Наша с вами задача не поддаваться на провокации о том, что будет происходить. Вы все будете видеть из военных новостей".

В соцсетях также стало появляться много постов на тему "под Херсоном что-то вот-вот начнется" (имея в виду, вероятно, давно анонсированное украинское контрнаступление).

"Ранее в украинских соцсетях уже неоднократно возникали информволны о том, что "наступление на Херсон началось" и даже "мы уже заходим в Херсон", но они не подтверждались.

Поэтому пока не совсем понятно, что имеет место сейчас - действительно ли начало масштабного наступления ВСУ, локальные успехи на одном из направлений, либо информоперация с целью, например, затруднить россиянам набор учеников и учителей в школы, которые они собираются открыть с 1 сентября", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Что говорят военные

Украинские военные, которые находятся на Херсонском направлении, подтвердили "Стране", что ВСУ начали наступательные действия на ряде участков фронта. Однако сказали, что об их итогах говорить пока рано. Идут тяжёлые бои. Также они сказали, что первоначально наступательные действия планировались на середину сентября, но затем было решено начать их в конце августа.

Вместе с тем, по телеграмм-каналам распространяется информация со ссылкой якобы на телеграмм-канал главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинская армия взяла населённый пункт Сухой Ставок. На самом деле это не официальная страница Залужного. На своей официальной странице главком ВСУ пока ничего об этом не писал.

Интересно, что замглавы Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич, который "официально" объявил, что начались бои за Херсон, уже удалил свой пост об этом на своём телеграмм-канале. Изначально, кстати, было странно, чтоб о "боях за Херсон" "официально" заявляет заместитель главы другой (даже не соседней) области.

На данный момент из официальных сообщений по "наступлению на Херсон" есть только заявление главы пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк следующего содержания: "ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и на Херсонщине".

Также она призвала к "тишине" в вопросе боевых действий на юге.

"Военная операция нуждается в тишине. То, что сейчас новости с фронта вызывают подобный ажиотаж, это неправильно. В условиях гибридной войны, информационной войны, надо отдавать себе отчет, что любые действия, даже если они вдохновляют, должны иметь логическое завершение, и только тогда они будут результативными", - заявила она в эфире телемарафона.

Отметим, что Гуменюк к тому же призывала и во время предыдущих информационных волн в соцсетях по поводу «наступления на Херсон».

Что пишут в российских военных телеграм-каналах

В соцсетях и телеграм-каналах россиян какие-либо победы ВСУ не признают.

Видео с "дэнээровцем", который говорит о "прорыве первой линии обороны" трактуют как фейк (лица не видно, появилось сразу на украинском официальном военном паблике).

При этом подтверждают, что украинская армия действительно начала наступательные действия по ряду направлений (в частности, из района Андреевки в направлении на Брускинское, Сухой Ставок и Костромку, а также со стороны Кривого Рога на севере Херсонской области), но утверждают, что серьёзного продвижения ВСУ пока нет.

Также российские телеграмм-каналы подтверждают активизацию ударов ВСУ по тылам армии РФ в Херсонской области.

Из официальных комментариев есть только заявление "главы" Крыма Аксёнова, который опроверг начало наступления ВСУ и назвал его "таким же информационным вбросом, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста".