В течение 27 августа украинская армейская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке Херсонской области, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян в Высокополье. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в соцсетях.

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили:

35 человек,

гаубицу "Мста-Б",

самоходную артиллерийскую пушка "Нона",

9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Как писала "Страна", враг пытается наступать на Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, но безуспешно. Тем временем в Херсоне и области наблюдаются перебои со светом, однако оккупационные власти отрицают их связь с обстрелами.

Накануне ВСУ отбили наступление армии России под Харьковом, Славянском и Соледаром.

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.