Сотрудник ФСБ завербовал двоих сотрудников СБУ - военнослужащего резерва СБУ и замначальника отдела Управления СБУ в Херсонской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемый россиянин и завербованный военнослужащий резерва СБУ объявлены в международный розыск. Третий фигурант - замначальника отдела управления СБУ в Херсонской области находится под стражей. Его обвиняют в госизмене.

По данным следствия, с осени 2018-го по конец июля 2021-го россиянин с украинскими сообщниками смог собрать "сведения о подготовке и проведении мобилизационного развертывания Управления СБУ в Херсонской области при переводе на функционирование в условиях особого периода".

Также ему стали доступны планы по учениям на территории Херсонского морского торгового порта и материалы оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности СБУ.

Отметим, что глава Херсонского областного совета Александр Самойленко ранее рассказывал, что быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря измене предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина.

Ранее мы писали, что ФСБ пыталась завербовать украинского пограничника в Крыму.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады.