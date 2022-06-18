Быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря измене предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина.

Об этом рассказал в интервью изданию "Укринформ" глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - объяснил чиновник.

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