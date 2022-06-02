Национальная полиция расследует 540 производств по фактам сотрудничества украинских граждан с оккупантами, но ожидается, что их будет намного больше.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает МВД на своей странице в Facebook.

"Факты, которые непосредственно расследует Национальная полиция – 540 производств. Относительно 40 человек уже есть соответствующие приговоры", – сообщил министр.

При этом, по его словам, полицию "ждет большая работа в деоккупированной Харьковской области, а также Донецкой и Луганской областях".

Напомним, сегодня, 2 июня, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что уволил всех полицейских, не явившихся вовремя с оккупированных территорий в другие места дислокации на подконтрольные территории. По словам Клименко, он подписывал приказ о том, чтобы полицейские с захваченных Россией территорий прибыли "в определенное время в места дислокации".

Ранее мы писали, что советник мэра Мариуполя опубликовал видео о том, как полицейские Донецкой области идут на сотрудничество с властями "ДНР".

Также "Страна" сообщала, что в Мелитопольском районе часть полицейских перешла на сторону РФ, причем среди них были участники АТО.