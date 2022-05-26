Депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина заявила, что украинским учителям на неподконтрольных территориях за добровольное согласие на переход обучения детей по российским программам может грозить уголовное преследование за коллаборационизм.

Об этом народный депутат написала в Facebook.

По словам Гришиной, если нет возможности работать по украинским стандартам, учитель может приостановить образовательный процесс и сообщить о причине управлению образования.

В таком случае за ним сохранится рабочее место и зарплата. Средства на это в госбюджете заложены.

Юлия Гришина напомнила, что работникам образовательной сферы запрещается добровольно сотрудничать с "мэрами", назначенными Россией.

"Уголовная ответственность не будет наступать, если учителей заставляют работать, и это сопряжено с угрозой жизни или здоровью", - добавила народный депутат.

Ранее мы писали, что в захваченном Мариуполе оккупанты продлили учебный год до 1 сентября.

Также "Страна" сообщала, что в оккупированном Мариуполе обучают детей по "Азбуке Донбасса", педагогов переводят на стандарты России.