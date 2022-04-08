В Министерстве образования рекомендовали ПТУ закончить учебный год в дистанционном формате
Учреждениям профессионального образования рекомендуется организовать окончание учебного года дистанционно.
Об этом сообщает Министерство образования и науки
"За прошлые годы мы очень хорошо отработали процесс организации и окончания учебы дистанционно. В частности, для учащихся создано немало онлайн-ресурсов для подготовки к сдаче экзаменов. Педагоги и руководители профтехов вооружены онлайн-инструментами: в прошлом году мы представили пособие для организации смешанного обучения, а также регулярно повышаем уровень владения цифровыми навыками. Кроме того, мы максимально усовершенствовали механизм зачисления практики для выпускников", – заявил заместитель министра образования и науки Александр Костюченко.
Для первых-вторых курсов рекомендуется практические задания при необходимости заменить теоретическими, в то же время для выпускников выбрать несколько вариантов засчитывания практики.
Для учащихся первых-вторых курсов часы замененных практических задач переносятся на следующий учебный год.
Варианты засчитывания практики выпускников:
- корректирование содержания поурочно-тематических планов, перечней учебно-производственных работ, учебных программ, сокращение до 50% их содержания и определенного количества часов;
- учет результатов производственного обучения и промежуточного оценивания работодателями уровня квалификации выпускников;
- учет результатов полученных методом неформального образования, то есть трудоустройства учащихся на предприятиях (организациях и т.ч.), в том числе и за рубежом. Такие результаты подтверждаются соответствующим письмом руководителя предприятия, организации;
- аттестование учащихся во время государственной квалификационной аттестации по достигнутому уровню квалификации. Государственная квалификационная аттестация может проводиться дистанционно.
Поскольку государственная итоговая аттестация и внешнее независимое оценивание отменены, в соответствующей графе приложения к документу об образовании следует записывать "освобожденный(ая)", указали в МОН.
Напомним, выпускников средних школ Украины освободили от Государственной итоговой аттестации.
Ранее мы писали, что тест для поступления в ВУЗ будет включать украинский язык, математику и историю Украины.