Учреждениям профессионального образования рекомендуется организовать окончание учебного года дистанционно.

Об этом сообщает Министерство образования и науки

"За прошлые годы мы очень хорошо отработали процесс организации и окончания учебы дистанционно. В частности, для учащихся создано немало онлайн-ресурсов для подготовки к сдаче экзаменов. Педагоги и руководители профтехов вооружены онлайн-инструментами: в прошлом году мы представили пособие для организации смешанного обучения, а также регулярно повышаем уровень владения цифровыми навыками. Кроме того, мы максимально усовершенствовали механизм зачисления практики для выпускников", – заявил заместитель министра образования и науки Александр Костюченко.

Для первых-вторых курсов рекомендуется практические задания при необходимости заменить теоретическими, в то же время для выпускников выбрать несколько вариантов засчитывания практики.

Для учащихся первых-вторых курсов часы замененных практических задач переносятся на следующий учебный год.

Варианты засчитывания практики выпускников:

корректирование содержания поурочно-тематических планов, перечней учебно-производственных работ, учебных программ, сокращение до 50% их содержания и определенного количества часов;

учет результатов производственного обучения и промежуточного оценивания работодателями уровня квалификации выпускников;

учет результатов полученных методом неформального образования, то есть трудоустройства учащихся на предприятиях (организациях и т.ч.), в том числе и за рубежом. Такие результаты подтверждаются соответствующим письмом руководителя предприятия, организации;

аттестование учащихся во время государственной квалификационной аттестации по достигнутому уровню квалификации. Государственная квалификационная аттестация может проводиться дистанционно.

Поскольку государственная итоговая аттестация и внешнее независимое оценивание отменены, в соответствующей графе приложения к документу об образовании следует записывать "освобожденный(ая)", указали в МОН.

Напомним, выпускников средних школ Украины освободили от Государственной итоговой аттестации.

Ранее мы писали, что тест для поступления в ВУЗ будет включать украинский язык, математику и историю Украины.