Директора учебных учреждений обучились стрельбе. Фото: facebook.com/EducationOfficeLviv

Во Львове в рамках программы национального сопротивления, которую подготовили в  мэрии, провели урок стрельбы для директоров учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба управления образования Львовского городского совета на своей странице в Facebook.

"Сегодня руководители учебных заведений города приняли участие в обучении по стрельбе. Директора получили базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления, которую на прошлой неделе утвердили на заседании исполнительного комитета", - сказано в  сообщении.

Директора школ Львова учились стрелять. Скриншот из фейсбука

Директора школ Львова учились стрелять. Скриншот из фейсбука

Директора школ Львова учились стрелять. Скриншот из фейсбука

Директора школ Львова учились стрелять. Скриншот из фейсбука

Напомним, в мэрии Львова разработали программу национального сопротивления. Программа рассчитана на 2022-2024 годы и один из ее аспектов включает в себя обучение населения основным боевым навыкам и медицинской помощи.

Между тем, Львов - не единственный город Украины, где школы готовят к вероятному военному конфликту - в Запорожье потребовали у родителей купить школьникам по две свечи для бомбоубежища на случай вторжения России

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