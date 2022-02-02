Во Львове в рамках программы национального сопротивления, которую подготовили в мэрии, провели урок стрельбы для директоров учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба управления образования Львовского городского совета на своей странице в Facebook.

"Сегодня руководители учебных заведений города приняли участие в обучении по стрельбе. Директора получили базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления, которую на прошлой неделе утвердили на заседании исполнительного комитета", - сказано в сообщении.

Напомним, в мэрии Львова разработали программу национального сопротивления. Программа рассчитана на 2022-2024 годы и один из ее аспектов включает в себя обучение населения основным боевым навыкам и медицинской помощи.

Между тем, Львов - не единственный город Украины, где школы готовят к вероятному военному конфликту - в Запорожье потребовали у родителей купить школьникам по две свечи для бомбоубежища на случай вторжения России.

Также сообщалось, что элитные частные школы Киева думают о закрытии в связи с угрозой войны.