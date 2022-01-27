«Страна» на днях эксклюзивно сообщила о том, что Киевская международная школа (Kyiv International School, KIS) объявила о переходе на дистанционном обучение в связи с массовым отъездом родителей учеников (среди них много дипломатов) и преподавателей (среди них много иностранцев) из-за слухов об угрозе большой войны с Россией.

В письме от завуча старших классов, которое попало в распоряжение нашей редакции, сказано, что "из-за политической неопределенности, с которой столкнулась Украина", руководство KIS должно закрыть школьный кампус и перевести обучение в онлайн.

"Возможно, нам придется на какое-то время разлучиться физически, и мы будем вместе виртуально. Мы снова будем вместе в кампусе, как только сможем это сделать", - сказано в послании.

Обучение в этой частной школе стоит около $21 000 в год и проводится только на английском языке. По окончании ученики получают диплом международного образца.

В то же время, по нашей информации, планировали полностью остановить учебный процесс в другом заведении, где получают образование дети послов, иностранных граждан и богатых родителей. Речь идет о Печерской международной школе (Pechersk School International, PSI). Здесь за год предстоит выложить не менее $24 000 и на сегодня это самый высокий ценник в столице.

Но, как нам стало известно, родители подняли настоящий бунт и учебный процесс пока продолжается. По крайней мере, до 31 января. Печерская международная школа является членом Совета международных школ и находится под опекой Госдепартамента США.

В свое время тут учились внуки легендарной певицы Софии Ротару и старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут.

Новопечерская школа (слева) и Британская школа (справа) пока работают в штатном режиме, фото: facebook.com

Британская международная школа в Украине (British International School Ukraine, BISU) тоже не закрыла свои двери. Как нам рассказали в образовательном заведении, пока все уроки проходят в штатном режиме. И до начала февраля ведется очное обучение. Год занятий тут стоит не менее $21 000.

Что касается элитной «Новопечерской школы», где учатся дети президента, то пока что о дистанционке не говорят, но в любой момент руководство может отправить детей на карантин.

На уровне города решения о закрытии школ не будет. Каждое заведение должно силами директора определить: сохраняется ли традиционная учеба, отправляются на "дистанционку" отдельные классы либо же вся школа уходит учиться онлайн. В "Новопечерской школе" цена обучения 1-7 класс $13750/год, 8-11 класс $11600/год.