Пока по всей стране скандалят по поводу того, что дети голодают из-за реформирования школьного меню под эгидой первой леди Елены Зеленской, наши корреспонденты выяснили, чем же кормят отпрысков самого президента во время учебы.

Как уже неоднократно писала «Страна», сын и дочь четы Зеленских ходят в самую элитную и дорогую в Киеве «Новопеческую школу», которая находится в закрытом ЖК в центре столицы.

«Новопечерские Липки» - это город в городе, с «золотыми квадратными метрами», респектабельными жильцами (Монатик, Скичко, Билык, Тодуров, Гройсман), своими учебными заведениями, ресторанами, спортзалами и салонами красоты. Доступ на территорию ограничен шлагбаумами, заборами. Ведется круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Тут учатся дети нардепа Герасимова, ресторатора Борисова, телеведущей Ефросининой, фото: facebook.com

Александра Зеленская ходит в выпускной класс, а ее младший брат Кирилл в этом году пошел во второй. Их обоих можно увидеть на школьных фотоотчетах. Мальчик танцует на балу, девочка готовит благотворительные обеды для бездомных. Обучение в 2021-2022 году тут стоит $13 750 (около 390 000 грн) для начальных и средних классов и $11 600 (почти 330 000 грн) для старших. Поэтому в год семья президента тратит на образование детей где-то 720 000 грн.

К слову, если учебное заведение посещают двое или больше школьников из одной семьи, то действует скидка 5%.

Так выглядит общепит в элитной частной школе Киева, фото: facebook.com

В эту стоимость входит пребывание детей в школе с 8:00 до 18:00 и питание. Для детей в начальной школе трехразовое, а для старших двухразовое (ланч и обед). При этом дополнительно можно заказать еще два приема пищи – завтрак и полдник за 3600 грн в месяц.

Питание детей осуществляется в столовой и кафетерии, в холле на первом этаже.

Готовят для учеников «Новопечерской школы» не заморские деликатесы, как в ресторанах Мишлен, но и не «советские блюда» из рядового общепита. Вариантов супов, салатов, гарниров и основных блюд каждый день не меньше пяти по каждой позиции. Есть и диетические, и для вегетарианцев.

Например, на гарнир предлагают кус-кус со сливочным маслом, рататуй из запеченных овощей, шпинат бланшированный со сливками. К этому можно взять на выбор тефтели из свинины с соусом, паровую рыбу с овощами, индюшиные «січеники» (украинская вариация на тему котлет), куриные бедрышки кари.

Дочь Владимира Зеленского на школьной кухне, фото: facebook.com

Кстати, на кухне столовой местные ученики время от времени готовят простые и питательные угощения для нуждающихся и раздают горячие обеды на улице. В этой инициативе принимала участие и Саша Зеленская.

Также для учеников элитного заведения работает кафетерий со снеками. Тут ассортимент как в рядовой кофейне: плюшки с корицей, круасаны, сендвичи, печенье и напитки. Есть возможность выбрать здоровый перекус: фрукты, орехи, полезные сладости. Доступ в кафе у учеников младшей школы ограничен в первой половине дня, чтобы не перебивали себе аппетит.

В кафетерии можно выпить какао с плюшкой, фото: facebook.com

После жесткого карантина в пищеблоке и в зале столовой и кафетерия тщательно соблюдаются противоэпидемиологические нормы: дистанция, стерилизация, защитные экраны разделяющие посетителей и персонал.

На кухне «Новопечерской школы» всем заведует Оксана Остаповская, ее в шутку называют «руководитель департамента здоровой тарелки». В блоге учебного заведения она делится рецептами некоторых блюд, которое особенно полюбились детям. И, по ее словам, выпускники часто просят приготовить дома школьную еду.

Например, салат с запеченной тыквой (помимо этого там руккола, черные оливки, сыр брынза или фета). Или еще один фаворит детей – суп из чечевицы. Помимо этого, в столовой готовят и более изысканную пищу: гратен с сыром (французский способ запекать картофель) и нежную рыбку на подушке из фенхеля.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что глава МИД Кулеба встречается с блондинкой на «Ягуаре».