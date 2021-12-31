В начале декабря "Страна" сообщила, что брак министра иностранных дел Дмитрия Кулебы трещит по швам. Тогда источник из окружения политика, сообщил, что его супруга Евгения Кулеба намеревается подать на развод. Причиной называют любовные отношения министра на стороне.

Вскоре нам стала известна личность новой избранницы главы МИДа. Как рассказали "Стране" в кулуарах ведомства, возлюбленную министра зовут Светлана Павелецкая. Она известна в медийных кругах как совладелец книжного издательства "Книголав" и директор Института когнитивного моделирования. В прошлом она руководила связями с общественностью на телеканале "1+1".

Эксклюзив от наших папарацци, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

А сегодня нам удалось сделать первые фото пары. Похоже они вдвоем отпразднуют Новый год в Киеве. Накануне, днем 31 декабря журналисты «Страны» увидели Кулебу с Павелецкой в центре столицы. Они под ручку направлялись на обед в ресторанчик рядом с домом министра иностранных дел. Заведение под название 45 Restaurant спрятано во внутреннем дворике на улице Богдана Хмельницкого. Тут подают традиционные блюда итальянской кухни в современной интерпретации. В меню равиоли с ягненком за 235 грн, паста «Путанеска» за 275 грн и тальятеле с крабом за 1150 грн.

Дмитрия и Светлану сопровождал телохранитель, а привез личный водитель, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Ранее источник из окружения чиновника рассказывал, что у главы МИДа и его любовницы все серьезно.

"Они уже около года вместе, каждый вечер вдвоем выгуливают Густава, собаку породы джек-рассел-терьер, питомца Димы", - говорит наш собеседник.

Также нашим корреспондентам удалось связаться с самой Светланой Павелецкой. "Я давно в разводе. Но сейчас никаких комментариев о личной жизни не даю", - сказала "Стране" Светлана Павелецкая.

По нашей информации, у Светы есть сын Саша (8 лет) от первого брака.

Напомним, что официальная пока еще супруга главы МИДа Евгения Кулеба, депутат Киевсовета. Она была избрана на местных выборах 2020 года по списку "Слуги народа".