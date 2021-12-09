Брак министра иностранных дел Дмитрия Кулебы трещит по швам.

Источник «Страны» из окружения политика, сообщает, что его супруга Евгения Кулеба намеревается подать на развод. Причиной называют любовные отношения министра на стороне. В кулуарах МИДа давно ходят слухи о том, что у Кулебы есть девушка, а он «только для соцсетей делает вид, что у него все хорошо с супругой».

И добавляют, что Дмитрий довольно долго встречается с любовницей. Но личности не раскрывают, да и вообще говорят не охотно, так как тема весьма щепетильная

У главы МИДа большая семья, фото: facebook.com

На фото пока еще семейной четы просто идиллия: улыбающиеся дети Егор (15 лет) и Люба (10 лет), довольные родители, домашний любимец. Тишина, спокойствие и порядок царит дома у министра. Как-то они с женой приглашали в гости телевизионщиков, которым даже удалось заглянуть и узнать, не повесилась ли мышь в холодильнике у двух политиков.

Сын похож на отца-дипломата, а дочка в красавицу маму, фото: facebook.com

Напомним, что Евгения Кулеба, депутат Киевсовета. Она была избрана на местных выборах 2020 года по списку «Слуги народа» и является секретарем экологической комиссии.

В 2021 году Женя заняла 44 позицию в списке самых влиятельных женщин Украины журнала «Фокус». Она также в списке 30 самых успешных украинок, достигших впечатляющих результатов в бизнесе, по версии «НВ».

Пара в браке более 15 лет, фото: facebook.com

Как ранее писала "Страна", мэр Кличко признался, что видит супругу Наталью Егорову пару раз в год.