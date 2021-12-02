На этой неделе народные депутаты собрались под куполом Верховной Рады на очередные пленарные заседания. И пока в парламенте решаются важные вопросы, политики демонстрируют свои лучшие наряди и элитные аксессуары.

Фотокорреспонденты «Страны» заметили, что несколько представителей фракции «Слуга народа» блеснули дорогущими деталями своего образа.

Речь идет о народном избраннике Андрее Одарченко (известен тем, что ранее был задержан по подозрению в управление автомобилем в нетрезвом состоянии, однако позже это не было доказано в суде). Так вот на его запястье мы рассмотрели швейцарские часы с браслетом из кожи аллигатора престижной швейцарской фирмы Ulysse Nardin. Хронограф модели Dual Time выпущен в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра и имеет водонепроницаемость до 100 метров. Он показывает время в двух часовых поясах.

Одарченко носить швейцарские часы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Такие часы популярны уже не один год. Изначально они стоили $7700 или 212 000 грн. Но сейчас новые найти достаточно сложно. Однако, для особых почитателей вечной классики байеры могут разыскать Ulysse Nardin Dual Time при чем уже со скидкой в 30-40%.

Отметим, что в своей декларации за 2020 год нардеп указывает, что этот хронограф стоит 110 000 грн и был получен им в подарок от Николая Одарченко, судя по всему это отец политика.

Еще одна «слуга народа» была замечена с люксовой «изюминкой» своего делового образа. Это Алина Загоруйко, которая уже не раз была замечена в парламент с брендовыми сумками, стоимость больше чем депутатский оклад.

Как уже писала «Страна», у девушки есть шоппер британского бренда Burberry модели Belt. Выполнена сумочка из телячьей кожи, изготовлена на мануфактуре в Италии и стоит такая оригинальная сумка €1447 или около 48 000.

Это уже не первая брендовая сумка в гардеробе нардепа, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На этот раз у Загоруйко в руках наши парламентские корреспонденты узнали сумку еще одно известного итальянского бренда Bottega Veneta. Это тоут (прямоугольная сумка среднего или крупного размера с удобной ручкой) модели Point. Сумку легко распознать благодаря необычной фурнитуре в виде фирменной буквы V. Стоит такая оригинальная кошелка сейчас €2846, что по курсу чуть более 88 000 грн.

При этом декларация у «слуги народа» более чем скромная. Она указала, что за 2020 год зарплата составила 513 479 грн, еще 8600 грн она получила процентов от банковского вклада. Если верить документу, то Алина с сыном бесплатно пользуются крошечной смарт-квартирой площадью 24 кв. м, которая им не принадлежит. А вот ездит на работу нардеп на бюджетном электромобиле NISSAN LEAF, которому около 10 лет.

Напомним, как ранее сообщала «Страна» владельцы «Эпицентра» купили вертолет.