На этих выходных состоялся финал шоу «Танцы со звездами», в котором победил актер Артур Логай (известен по главной роли в сериале «Моя прекрасная Страшко» канала «1+1»).

А папарацци «Страны» побывали за кулисами и посмотрели, на чем съезжаются в съемочный павильон на ВДНХ знаменитости.

Так, несменный ведущий танцевальных состязаний Юрий Горбунов, которому жена светская львица Катя Осадчая недавно родила второго сына, прибыл на британской классике – внедорожнике Range Rover. Кстати, Катерина сопровождала мужа в столь ответственный день. Юрий давно является почитателем легендарной английской марки.

Катерина и Юрий приехали на финальный эфир "Танцев со Звездами", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

«Я с удовольствием наблюдаю, как в сериале «Корона» королева ездит на Range Rover и понимаю, что это машина-династия, которая передается из поколения в поколение. Эта причастность к бренду греет душу», - рассказывает актер в промо-ролике на сайте автопроизводителя. Судя по всему, за участие в подобных промоакциях знаменитости получают авто если не в подарок, то с солидной скидкой.

Отметим, что такой новый джип, как у Горбунова, в базовой комплектации у официального дилера в Украине стоит не менее 3 миллионов гривен. А вот эксклюзивная модификация со сверхмощным двигателем потянет на все 5,5 млн грн.

Пожалуй, самый известный украинский танцор – это Влад Яма, который кружил на паркете Наталью Могилевскую и ездил в тур с Лолитой Милявской.

Влад Яма сам ездит за рулем дорогого и престижного внедорожника, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Он если не соревнуется в «Танцах со звездами», то восседает в жюри из сезона в сезон.

Корреспонденты «Страны» увидели, что приезжает на эфиры хореограф за рулем Mercedes-Benz GL 350. Люксовый внедорожник Влада белоснежный и очень ухоженный, хотя не совсем свежий.

На данный момент столь крутой автомобиль стоит не менее полутора миллионов гривен.

Коллега Ямы по шоу, судья Екатерина Кухар, хрупкая прима украинского балета и директор Киевского государственного хореографического училища подъехала на коричневом Porsche Macan. Стоимость внедорожника народной артистки, сейчас у официального дилера 2,5 миллиона гривен.

Кухар признается, что сама любит управлять автомобилем и частенько пренебрегает правилами дорожного движения, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Максимальная скорость этой «железной лошадки» более 270 километров в час, а разгоняется она до сотни она за 4-5 секунд. Это паркетник, то есть городской джип, с линиями спорткара в экстерьере. Название модели с индонезийского переводится, как «тигр».

Александр Стоянов, супруг Екатерины, однажды рассказал в интервью, что жена часто не соблюдает ПДД и как-то за один месяц даже получила сразу 7 штрафов.

Также нам удалось подсмотреть на каком суперкаре разъезжает настоящая золушка Иванна Онуфрийчук. Девушка из села Рахны-Лесовые (Винницкая область), молниеносно покорившая столицу, «подсидела» в шоу звездную ведущую Тину Кароль. И за этот год успела отыграть уже две пафосные свадьбы с казахским олигархом по имени Алмаз. Одну на Мальдивах, вторую в киевском пятизвездочном отеле Fairmont, где выступали: Верка Сердючка и Дан Балан.

Иваннка и ее супруг Алмаз выходят из их "заряженного" джипа, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

По нашим наблюдениям, Иванка передвигается по городу на внедорожнике Audi SQ 8 за 3 млн грн. Не так давно, это авто ей презентовал возлюбленный в лучших традициях жанра с огромным бантом на крыше.

У тачки под капотом 507 лошадиных сил и полный привод «кватро». На эфиры девушку привозит лично муж-богач, а вещи следом несет персональный помощник.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что глава ОП Ермак носит «фенечки» от сглаза.