На днях "Страна" писала, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" купили много дорогих и престижных иномарок в этом году. При том что их зарплата в Верховной Раде сейчас около 40 000 грн в месяц.

Однако, по информации из многих источников, все же основную часть жалования, соратники президента получают черным налом в конвертах. И суммы там в разы больше, чем их официальная ставка. Это и объясняет, откуда у политиков из монобольшинства миллионы не только на обновления автопарка, но и на покупку элитных апартаментов в столице, загородных резиденций или гектаров земли.

Наши журналисты узнали, что из недвижимости за 2021 год приобрели "слуги народа".

Елена Криворучкина, более известная как "зеленая кнопочка" после своей интимной переписки под куполом Рады, теперь может гордо именоваться киевлянкой. Нардеп СН родом из Кривого Рога стала собственницей апартаментов в столице. Согласно сообщению о существенных тратах политик этим летом выложила 3 450 000 грн за квартиру в 100 кв.м. Судя по площади, это "трешка".

Как удалось узнать журналистам "Страны" в реестре прав на недвижимость, новое жилье Елены находится в деловом центре города, на Печерске. До Верховной Рады рукой подать, на машине без пробок можно добраться за 7 минут.

Дом на Печерске, где расположена квартира "кнопочки". Фото: domik.ua

Еще один иногородний нардеп теперь может похвастаться жильем в Киеве. Это Валерий Божик из президентской фракции. Он так же, как и Криворучкина, купил квартиру площадью 100 квадратов, однако обошлась жилплощадь дешевле, а именно в 2 669 746 грн.

Сумчанин Александр Санченко из "слуг" также обзавелся столичной недвижимостью. Это стоило ему 3 425 000 грн за достаточно просторное жилье в 116 квадратных метров.

Галина Михайлюк отчиталась, что перевела 3 миллиона по договору купли-продажи недвижимости этим летом, но, какой именно, не уточнила.

Депутат-киевлянин Дмитрий Кисилевский (СН) стал владельцем бюджетной "однушки" - 40 кв.м стоимостью чуть меньше полумиллиона гривен.

Олег Колев, который из Измаила, купил апартаменты в Одессе. Квартира по метражу двухкомнатная. Ее площадь 65 квадратов, а цена около 650 000 грн.

Ряд депутатов, видимо, посчитали выгодным делом инвестировать деньги в строительство. Так, народный избранник Павел Фролов вложился в строительство "двушки" в Киеве площадью всего 68 кв.м. При этом цена на нее около 2,3 млн грн.

Максим Перебийнос указал в документе, что поучаствовал в финансировании строительства, а после и купил право собственности на квартиру за 726 840 грн, но ни расположение апартаментов, ни площадь не уточнил.

Еще один депутат из фракции Зеленского – Иван Шинкаренко дал аванс, почти миллион (если точно 921 900 грн) за недвижимость и отчитался за этот платеж. 525 000 грн инвестировал в стройку квартиры и Андрей Боблях. О подробностях сделки он в отчетности не распространялся.

Поместья и аптеки

Два скромных участка в элитном пригороде Киева, где живут богатые и знаменитые, задекларировал Олег Тарасов. Общая площадь 3 сотки, а стоимость около 300 000 грн.

Каптелов купил дом и участок в Днепре почти за миллион.

Валерий Зуб в мае обзавелся 7 сотками земли в Чернигове, на которых стоит коттедж 191 квадрат. Стоило это 2 240 000 грн. Александр Гайду теперь счастливый обладатель домика у моря. Он купил небольшую дачу и землю (4 сотки) в Одессе по цене квартиры - за 2 миллиона в национальной валюте.

В 2,3 млн грн обошелся особняк на участке в 25 соток нардепу Владимиру Ватрасу. Солидная сума, как для поместья в Хмельницкой области.

А нардеп Юрий Камельчук, любитель Toyot, цена на которые стартует от миллиона гривен, указал, что сделал очередной взнос за землю под Киевом в поселке Березовка в размере 139 000 грн.

Но все это меркнет в сравнение с приобретениями "слуги народа" Николая Кириченко.

В дополнении к своей ежегодной декларации он указал, что с начала 2021 купил 18 участков земли в родной Харьковской области, каждый из которых в среднем 4-5 гектар, но есть и площадью более 10 га. В общей сложности они стоят около 2,4 млн грн.

Кстати, 16 ноября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Офис генпрокурора информацию о вероятном необоснованном активе в декларации этого народного депутата. Речь о том, что не установлены законные источники приобретения им и его супругой земельных участков и автомобиля на сумму 1,3 млн грн, сообщает сайт "Слово и дело".

Коллега Кириченко по парламентской фракции Дмитрий Костюк потратил 900 000 грн на нежилое помещение в Киеве площадью почти 140 кв.м.

А вот Юрий Заславский в конце сентября купил просторную аптеку с медицинскими кабинетами (748 кв.м) в городе Хмельницком за 2,9 млн грн. Отметим, что до избрания в ВР он занимался торговлей лекарственными препаратами.