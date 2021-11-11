Известный заявлениями об эпохе бедности депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев задекларировал покупку нового автомобиля Subaru Forester 2021 года выпуска за 1,1 млн гривен.

Отчет о его новом приобретении был опубликован на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Документ о покупке движимого имуществе Потураев подал 2 ноября. В нем указано, что депутат купил автомобиль 29 октября за 1,103 млн гривен.

Согласно декларации за 2020 год, Никита Потураев имеет 2 автомобиля - это Subaru Forester 2004 года выпуска, приобретенный в том же году, и Jeep Cherokee 2017 года выпуска, который он купил в 2020 году.

Его супруга владеет 2 автомобилями - Land Rover Freelander 2001 года выпуска и ЗАЗ модели 110307 2003 года выпуска.

Кроме того, в 2020 году депутат задекларировал 528 тыс. гривен заработной платы, его сын Валентин получил 17,3 тыс. гривен зарплаты, а теща Потураева - 31 тыс. гривен пенсии.

Согласно задекларированному документу за 2020 год, депутат хранит наличными 18 тыс. евро и 30 тыс. долларов, его жена - 730 тыс. гривен, 27 тыс. долларов и 9 тыс. евро наличными, а сын - 40 тыс. гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Галина Пахачук, которую Национальный банк Украины назначил директором департамента финансового контроллинга, на предыдущем месте работы - в "Приватбанке" - за 2020 год заработала 9,2 миллиона гривен.

Также мы писали о том, что В Ровенской области 36-летний депутат Выровского сельского совета Владимир Пачесный задекларировал гигантское по деревенским меркам состояние. Так, у него есть 124 биктоина (по текущему курсу это эквивалент около восьми миллионов долларов), жилой дом площадью 297 квадратных метров и 1,4 млн гривен на банковских счетах.