Галина Пахачук, которую накануне Национальный банк Украины назначил директором департамента финансового контроллинга, на предыдущем месте работы - в "Приватбанке" - за 2020 год заработала 9,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные из ее декларации, обнародованной в Едином государственном реестре.

Согласно документу, Галина Пахачук в прошлом году получила зарплату в "Приватбанке" в размере 9,2 млн гривен, 43 тысяч гривен было получено по программе лояльности и еще 196 тысяч гривен - доход от операций с ОВГЗ.

Также Галина Пахачук указала в декларации, что проживает с мужем Андреем Ващуком, дочерью Александрой Ващук и свекровью Еленой Ващук.

В декларации также указано, что квартира в столице на 52,3 квадратных метров за 523 тысяч гривен с 2011 года оформлена на супруга. Другая квартира в Киеве на 54,51 кв.м., совладение с 2005 года с мужем. Также в документе указано, что жилой дом в Киеве на 436,7 метро квадратных за 1,2 миллиона гривен и земельний участок в столице на 100 квадратных метров записаны на свекровь.

Муж Галины Пахачук владеет машиной Lexus GX 470 2008 года выпуска и Volkswagen Touareg 2013 года выпуска.

При этом Галина Пахачук задекларировала наличными 150 тысяч долларов, а также более 637 тысяч гривен на банковских счетах.

Напомним, согласно сообщению НБУ, Галина Пахачук по результатам открытого конкурсного отбора была назначена директором департамента финансового контроллинга Национального банка Украины. До назначения в Национальный банк она с декабря 2016 года являлась членом правления "ПриватБанка" (первым заместителем, заместителем председателя Правления). Кроме того, с декабря 2017 года по февраль 2018 исполняла обязанности председателя правления "ПриватБанка". В 2014 - 2016 годах была членом наблюдательного совета "Сбербанка".

Ранее мы рассказывали, что глава Нацбанка Кирилл Шевченко в НБУ будет зарабатывать в три раза меньше, чем в "Укргазбанке".

Также сообщали, что предшественник Шевченко Смолий после увольнения из НБУ показал в декларации 40 объектов недвижимости и сотню миллионов на счетах.