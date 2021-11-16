Дорогие подарки, роскошные аксессуары и взрослые игрушки отображают народные депутаты из пропрезидентской фракции в парламенте. Мы собрали самые необычные дополнения к декларациям и узнали, что приобрел Жан Беленюк после победы на Олимпийских играх, сколько Олег Семинский выложил за презент женщине и чем балуется Николай Тищенко.

Так, политик и греко-римский борец Жан Беленюк, вернувшись из Токио, где получил олимпийское золото, заметно потратился на респектабельный аксессуар. Он указал, что 30 августа заплатил 399 756 гривен за лакшери часы Rolex Master GMT-II. Как пишут на сайте этого престижного швейцарского бренда, такая модель предназначена для путешественников, так как отображают время в двух часовых поясах одновременно. Выпускаются они с 1955 года и предназначались как прибор навигации для профессионалов, пересекающих земной шар.

Браслет из стали, циферблат керамический, базель двух цветов в соответствии с поясами.

Отметим, что в соцсетях нардепа уже появились фото с дорогущим хронографом. При этом завидный холостяк позирует в трусах, а его товарищ с золотой медалью в зубах.

А вот известный ресторатор и фигурант многих парламентских скандалов Николай Тищенко купил "орудие" настоящих папарацци. В июне на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) появилось дополнение о существенных тратах нардепа СН. В документе отмечается, что Тищенко раскошелился на дрон. Беспилотный летательный аппарат с аккумулятором обошелся Николаю в 222 000 грн. При том, что по сообщению "Страны", в среднем официальная зарплата "слуг" в месяц порядка 40 000 грн.

Коллега Тищенко Олег Семинский, известный тем, что был три года в плену, задекларировал покупку статусной сумки в США. Ни многим ни малым, он приобрел самую вожделенную сумку всех модниц мира. Речь идет легендарном доме моды Hermes. Именно женскую кошелку этого бренда задекларировал Семинский. Стоимость 179 638 грн, покупка была в США.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава Офиса президента Ермак носит "фенечки" от сглаза.