Глава Офиса президента Андрей Ермак засветил в Раде свой таинственный талисман. На запястье рядом с часами Casio G-Shock за $440, о которых писала ранее "Страна", мы рассмотрели несколько браслетов из темных бусин.

При этом, как говорят в окружении Ермака, он носит их не просто как модный аксессуар, а в качестве защиты от "дурного глаза".

Эти браслеты-четки Шамбала. История такова, Шамбала – это мифическое государство, затерянное в горах Тибета. Оно хранит по легенде самые ценные знания о науках, духовности и здоровье. Шамбалу искали многие правители древности, но увы – безуспешно. Сейчас от слухов и легенд об этом городе осталось только одно: браслеты-талисманы, которые научились плести тибетские монахи.

От обычных украшений браслеты Шамбала отличает особая технология плетения: камни из четок искусно вплетаются между рядами нитей. Каждый камень имеет свое значение и, как уверяют мистики, по-разному влияет на жизнь владельца.

После того, как в сети опубликовали фото Ермака, появились фотожабы про "фенечки", чиновнику даже дорисовали в фотошопе пару ярких браслетов. А следом всплыло фото и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с таким же украшением.

Напомним, как ранее сообщала "Страна", джип Кличко нарушил ПДД на глазах у наших журналистов.