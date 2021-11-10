Ермак встретился в Вашингтоне с политдиректором МИД Британии и вице-президентом Института мира США
Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, первый вице-премьер Юлия Свириденко находятся в США с рабочим визитом. Они приехали на заседание Комиссии стратегического партнёрства Украины и Соединенных Штатов, на котором планируют подписать обновлённую хартию Украина-США о стратегическом партнерстве.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 10 ноября.
В Офисе главы государства заявили, что Ермак в Вашингтоне встретился с политическим директором МИД Великобритании Тимоти Барроу и вице-президентом института мира США, бывшим послом в Украине Уильямом Тейлором.
В ОП сообщили, что Андрей Ермак и Тимоти Барроу обсудили график дальнейших политических контактов и подготовку к проведению первого заседания Диалога стратегического партнерства.
Андрей Ермак и Тимоти Барроу
Уильям Тейлор и Ермак, как добавили в Офисе президента, обсудили ситуацию безопасности на востоке и вокруг Украины. Также стороны поговорили о дальнейшем взаимодействии в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики.
"Речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2", - добавили в ОП.
Андрей Ермак и Уильям Тейлор
Всего в США сейчас находится семь украинских чиновников, которые приехали на заседание Комиссии стратегического партнерства Украина.
В состав делегации вошли: Юлия Свириденко, Дмитрий Кулеба, заместитель министра экономики Тарас Качка, замминистра юстиции Украины Валерия Коломиец, замминистра обороны Анатолий Петренко, замминистра культуры Тарас Шевченко и замминистра здравоохранения Алексей Яременко.
Вместе с тем, Ермак подтвердил, что Зеленский поучаствует в саммите лидеров за демократию, который созывает лидер США Джо Байден.
На пребывание большой делегации украинских чиновников в США отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".
"Формальная причина поездки делегации - заседание Комиссии стратегического партнёрства Украины и США, на котором планируют подписать обновлённую хартию Украина-США о стратегическом партнерстве.
Но при этом нужно учитывать и общий контекст.
- Нарастание внутреннего политического кризиса в Украине из-за бунта большей части украинской элиты против беспредела Зеленского с санкциями СНБО. Ермак, вероятно, будет зондировать почву - насколько Вашингтон готов поддержать Зе в этой борьбе, если тот прибегнет к резким мерам против своих внутренних врагов.
- Усиление напряженности в отношениях в треугольнике Запад-Украина-Россия, которое может срезонировать обострением на Донбассе.
- Подготовка к запуску "Северного потока-2" и подвисший в воздухе вопрос о компенсациях Украине за это", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что 1 сентября Офис президента Украины опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем говорилось, что страны активизируют КСП, которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления проблем, с которыми сталкиваются государства.
Также сообщали, о чем Владимир Зеленский в Глазго пообщался с Джо Байденом.