Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, первый вице-премьер Юлия Свириденко находятся в США с рабочим визитом. Они приехали на заседание Комиссии стратегического партнёрства Украины и Соединенных Штатов, на котором планируют подписать обновлённую хартию Украина-США о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 10 ноября.

В Офисе главы государства заявили, что Ермак в Вашингтоне встретился с политическим директором МИД Великобритании Тимоти Барроу и вице-президентом института мира США, бывшим послом в Украине Уильямом Тейлором.

В ОП сообщили, что Андрей Ермак и Тимоти Барроу обсудили график дальнейших политических контактов и подготовку к проведению первого заседания Диалога стратегического партнерства.

Андрей Ермак и Тимоти Барроу

Уильям Тейлор и Ермак, как добавили в Офисе президента, обсудили ситуацию безопасности на востоке и вокруг Украины. Также стороны поговорили о дальнейшем взаимодействии в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики.

"Речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2", - добавили в ОП.

Андрей Ермак и Уильям Тейлор

Всего в США сейчас находится семь украинских чиновников, которые приехали на заседание Комиссии стратегического партнерства Украина.

В состав делегации вошли: Юлия Свириденко, Дмитрий Кулеба, заместитель министра экономики Тарас Качка, замминистра юстиции Украины Валерия Коломиец, замминистра обороны Анатолий Петренко, замминистра культуры Тарас Шевченко и замминистра здравоохранения Алексей Яременко.

Вместе с тем, Ермак подтвердил, что Зеленский поучаствует в саммите лидеров за демократию, который созывает лидер США Джо Байден.

На пребывание большой делегации украинских чиновников в США отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Формальная причина поездки делегации - заседание Комиссии стратегического партнёрства Украины и США, на котором планируют подписать обновлённую хартию Украина-США о стратегическом партнерстве.

Но при этом нужно учитывать и общий контекст.

Нарастание внутреннего политического кризиса в Украине из-за бунта большей части украинской элиты против беспредела Зеленского с санкциями СНБО. Ермак, вероятно, будет зондировать почву - насколько Вашингтон готов поддержать Зе в этой борьбе, если тот прибегнет к резким мерам против своих внутренних врагов. Усиление напряженности в отношениях в треугольнике Запад-Украина-Россия, которое может срезонировать обострением на Донбассе. Подготовка к запуску "Северного потока-2" и подвисший в воздухе вопрос о компенсациях Украине за это", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что 1 сентября Офис президента Украины опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем говорилось, что страны активизируют КСП, которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления проблем, с которыми сталкиваются государства.

Также сообщали, о чем Владимир Зеленский в Глазго пообщался с Джо Байденом.