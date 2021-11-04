В следующую среду, 10 ноября, состоится заседание комиссии стратегического партнерства (КСП) "Украина - США".

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

По словам главы МИД, на заседании подпишут новую хартию стратегического партнерства.

"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание комиссии стратегического партнерства "Украина - США", на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сказал министр.

По его словам, комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва. Ранее, добавил министр, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден договорились об этом.

Напомним, 1 сентября Офис президента Украины опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем говорилось, что страны активизируют КСП, которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления проблем, с которыми сталкиваются государства.

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