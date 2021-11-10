Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал "Стране", получил ли приглашение Владимир Зеленский к участию в саммите в поддержку демократии, который проведет лидер США Джо Байден. Мероприятие пройдет в онлайн-формате при участии более ста стран.

"У меня нет ответа, я не знаю", - заявил Никифоров.

На уточняющий вопрос "Страны" о том, когда будет известно о приглашении Зеленского на мероприятие, Никифоров ответил, что об этом заявят накануне саммита.

"Даже если будем знать, все равно факт участия будет подтвержден за день-два. Потому что будем говорить об этом, когда будем на 100% уверены, что там будем участвовать. Сейчас я, правда, не знаю, получил ли он приглашение. Такая практика: мы обо всех поездках сообщаем, когда точно уверены в участии", - сказал Никифоров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что президент США Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 9-10 декабря 2021 года.

В саммите, по данным американских СМИ, примут участие как зрелые демократии (такие как Франция и Швеция), так и Филиппины и Польша, где, согласно заявлениям правозащитников, демократия находится под угрозой. Некоторые азиатские союзники США, в частности, Япония и Южная Корея, также были приглашены на саммит.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский в Глазго пообщался с Джо Байденом на тему безопасности на Донбассе.