По состоянию на понедельник, 8 ноября, указ президента Украины Владимира Зеленского о высадке миллиарда деревьев в течении трех лет, выполнен только на 3.54%.

Об этом свидетельствуют данные сайта государственной программы "Зеленая страна".

Зеленский подписал указ о высадке миллиарда деревьев в течение трех лет в начале июня. За пять месяцев было высажено 35 миллионов 439 тысяч 417 деревьев, за оставшиеся два года и семь месяцев нужно высадить еще 964 миллионов 560 тысяч 583 дерева. Таким образом, по состоянию на 8 ноября план Зеленского по посадке деревьев выполнен на 3.54%.

Лидеры по количеству посаженных деревьев:

Житомирская область (12 694 230),

Волынская область (3 252 974),

Черниговская область (2 331 165),

Львовская область (2 238 294),

Киевская область (2 065 508),

Ровенская область (1 979 504).

Деревья высажены на площади 6,78 тысяч гектаров.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, насколько реально посадить такое количество деревьев за три года. Чтобы выйти на такой показатель за три года, нужно сажать по 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 млн в месяц, 926 тысяч в день, 38,6 тысяч в час, 643 - в минуту или больше 10 деревьев в секунду.

Также сообщалось, что на высадку миллиарда деревьев Зеленского хотят потратить два миллиарда гривен.