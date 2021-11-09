Разумков отъедает депутатов у монобольшинства. Фото: Перший незалежный
Разумков отъедает депутатов у монобольшинства. Фото: Перший незалежный

Разумков: удар по Зеленскому

Дмитрий Разумков объявил войну Владимиру Зеленскому. Этим объявлением войны стало создание межфракционной группы "Разумная сила", в которую вошли 21 "слуга народа", двое внефракционных и два депутата от "Батькивщины". Впрочем, два последних нужны лишь для того, чтобы группа имела право формально называться межфракционной, – а по сути всем понятно, что речь идет о фракции экс-спикера внутри фракции президента.

Создать формальную группу из них Разумков не может: для этого депутатам надо выходить из "Слуги народа", что для многих будет означать потерю мандата. А таким хитрым способом экс-спикер дал понять, что он – не одиночка, что за ним стоит целая фракция размером больше "Голоса". При этом сейчас численность фракции "слуг" 241 депутат. Отнять от этой цифры 21 - и монобольшинства уже де-факто нет.

И больше того: все понимают, что по мере приближения выборов эта фракция внутри фракции будет расти. И основным источником "поступлений" будет "Слуга народа".

Безусловно, подобная перспектива усиливает для Банковой соблазн решить проблему кардинально – отобрать у Разумкова мандат как у внефракционного. Однако для всех очевидно, что такое решение будет юридически сомнительным (Разумков выходил из фракции "Слуга народа", поскольку этого от него требовал регламент как от спикера) и сделает лидера "Разумной силы" в глазах общества жертвой репрессий со стороны власти. А это в нашей стране – очень популярный статус, который в свое время привел Леонида Кучму к президентству.

К тому же все, что потеряет Разумков в случае утери мандата, – это возможность давать комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады. Но эту потерю легко возместить регулярными брифингами и присутствием в эфирах политических ток-шоу.

Что касается группы "Разумная сила", то она будет существовать и в случае, если ее лидер останется без мандата. Потому что эта группа – не объединение для работы в Раде. Это символ того, как власть утекает из рук Зеленского, и уничтожить этот символ невозможно.

Корниенко сдал "Слугу народа". Кто примет?

 Александр Корниенко больше не глава партии

Тем временем внутри самой партии президента идут другие процессы. Вчера внезапно от должности главы "Слуги народа" отказался Александр Корниенко – внезапно потому, что при избрании на пост первого вице-спикера парламента он заявлял, что такое совместительство ему не помешает. Теперь же оказалось, что мешает.

Внезапность отставки Корниенко, безусловно, попортит нервы многим в президентской команде. Известно, что этот "любитель корабельных сосен" сейчас в фаворе у Банковой, а потому его скоропостижная партийная отставка может означать подготовку к следующему шагу вверх – избранию спикером парламента. Понятно, настроения Руслану Стефанчуку такие расклады не прибавят.

С другой стороны, слухи о том, что Корниенко во главе партии заменит второстепенная фигура Елена Шуляк, явно не пойдут на пользу самой "Слуге народа" и ее представителям на местах. Ни для кого не секрет, что многие сегодняшние депутаты рассчитывают пройти в следующий парламент именно благодаря региональной партийной сетке; если же партия отодвигается на второй план (а на первый, видимо, выйдет вертикаль исполнительной власти), шансы для целого ряда "слуг" резко падают. И для них особенно интересной становится "Разумная сила".

Так что долго создававшийся монолит "Слуги народа" уже начал трещать и будет трещать еще сильнее. Пока не развалится. 

Белорусское электричество: импорт зашкаливает

 Украина не смогла обойтись без белорусского электричества

Никогда не говори "никогда". Это название фильма о Бонде нужно написать как девиз на здании украинского правительства, чтобы Денис Шмыгаль и все его сменщики помнили о том, что зарекаться – самая глупая вещь для политика. Вчера избитую бондовскую фразу хорошо прочувствовал на себе нынешний Кабмин.

Еще неделю назад нас уверяли, что белорусское электричество никогда не будет закупаться Украиной. Еще в четверг, запросив экстренную помощь у Минска, Кабмин утверждал, что о контракте речь все равно не пойдет. А уже вчера электроэнергия пошла из соседней страны в объемах, в два раза превышающих те, о которых говорилось в октябре. И теперь уже белорусы вынуждены отказываться от украинских контрактов, чтобы нормализовать работу энергосетей.

Что интересно, вся эта история проходит на фоне другой – небывалой эскалации напряженности на белорусско-польской границе, где собрались тысячи мигрантов из Азии, которые пытаются прорваться в Польшу и по которым польские пограничники открыли стрельбу.

Год назад украинский МИД разразился бы по этому поводу бурными заявлениями насчет провокаций "кровавого диктатора" – а теперь, как оказалось, можно вполне не обращать внимания на внутренние проблемы белорусов. Потому что если обращать – то внутренние проблемы возникнут в Украине.

В контексте этого протрезвления стоило бы пересмотреть и взгляды на некоторые другие позиции. Причем речь даже не о том, чтобы признать президентом президента, у которого мы покупаем электроэнергию, – скорее всего, сам Александр Лукашенко не очень по этому поводу переживает. А вот линии электропередач между Украиной и Белоруссией пора начать ремонтировать – и забыть о диком проекте подключения нашей энергосистемы к европейской.

И заодно спросить прибалтов: если европейская энергосистема так хороша, почему они (члены ЕС и НАТО!) до сих пор подключены к российско-белорусской?

Ефим Звягильский: автор первого украинского чуда

 В Киеве попрощаются со Звягильским

Сегодня в Киеве, в Клубе Кабмина, пройдет прощание с народным депутатом нескольких созывов Ефимом Звягильским. Легенда украинского парламента, самый пожилой депутат прошлого созыва умер в субботу от коронавируса. Ему было 88.

Имя Звягильского связано прежде всего с Донбассом, где он был самым ярким представителем поколения "красных директоров", ставших первым поколением регионального бизнеса.

Однако и на всеукраинской арене Ефим Леонидович сыграл, без преувеличения, выдающуюся роль – в период с осени 1993 по лето 1994 – когда он в качестве "и. о." возглавлял правительство страны, сменив на посту премьера самого Леонида Кучму.

Те, кто был совершеннолетним к концу 1993-го, запомнили первую половину следующего года очень хорошо. Это был период, когда Украина впервые узнала, что национальная валюта – купоны – может не только обесцениваться и что цены времен независимости могут идти не только вверх, но и вниз.

Новый 1994-й страна встретила с долларом по 42 тысячи. А через полтора месяца он был по 35-36 тысяч. Для людей, переживших гиперинфляцию 1992-1993 годов, это было чудо. И автором этого чуда был Ефим Звягильский.

Да, это было больше политическое, чем экономическое решение, обусловленное назначением досрочных парламентских и президентских выборов, и уже в феврале купоны оказались в дефиците. Но, вне зависимости от причин, именно тогда Украина поверила, что жизнь при независимости и капитализме может быть не только сплошным падением в пропасть.

На выборах-1994 Звягильский, естественно, поддерживал Леонида Кравчука и получил во враги Леонида Кучму. Поэтому после смены президента он, спасаясь от уголовного преследования, на три года уехал в Израиль, а, вернувшись, ограничил свое участие в политической жизни страны мандатом народного депутата.

В качестве символа парламента его, в основном, и знали. Но сегодня, в день похорон Ефима Леонидовича, стоит напомнить всем, что именно он был автором первого украинского чуда. И эти лавры у Звягильского никто не отберет.

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