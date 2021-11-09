Разумков: удар по Зеленскому

Дмитрий Разумков объявил войну Владимиру Зеленскому. Этим объявлением войны стало создание межфракционной группы "Разумная сила", в которую вошли 21 "слуга народа", двое внефракционных и два депутата от "Батькивщины". Впрочем, два последних нужны лишь для того, чтобы группа имела право формально называться межфракционной, – а по сути всем понятно, что речь идет о фракции экс-спикера внутри фракции президента.

Создать формальную группу из них Разумков не может: для этого депутатам надо выходить из "Слуги народа", что для многих будет означать потерю мандата. А таким хитрым способом экс-спикер дал понять, что он – не одиночка, что за ним стоит целая фракция размером больше "Голоса". При этом сейчас численность фракции "слуг" 241 депутат. Отнять от этой цифры 21 - и монобольшинства уже де-факто нет.

И больше того: все понимают, что по мере приближения выборов эта фракция внутри фракции будет расти. И основным источником "поступлений" будет "Слуга народа".

Безусловно, подобная перспектива усиливает для Банковой соблазн решить проблему кардинально – отобрать у Разумкова мандат как у внефракционного. Однако для всех очевидно, что такое решение будет юридически сомнительным (Разумков выходил из фракции "Слуга народа", поскольку этого от него требовал регламент как от спикера) и сделает лидера "Разумной силы" в глазах общества жертвой репрессий со стороны власти. А это в нашей стране – очень популярный статус, который в свое время привел Леонида Кучму к президентству.

К тому же все, что потеряет Разумков в случае утери мандата, – это возможность давать комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады. Но эту потерю легко возместить регулярными брифингами и присутствием в эфирах политических ток-шоу.

Что касается группы "Разумная сила", то она будет существовать и в случае, если ее лидер останется без мандата. Потому что эта группа – не объединение для работы в Раде. Это символ того, как власть утекает из рук Зеленского, и уничтожить этот символ невозможно.

Корниенко сдал "Слугу народа". Кто примет?

Тем временем внутри самой партии президента идут другие процессы. Вчера внезапно от должности главы "Слуги народа" отказался Александр Корниенко – внезапно потому, что при избрании на пост первого вице-спикера парламента он заявлял, что такое совместительство ему не помешает. Теперь же оказалось, что мешает.

Внезапность отставки Корниенко, безусловно, попортит нервы многим в президентской команде. Известно, что этот "любитель корабельных сосен" сейчас в фаворе у Банковой, а потому его скоропостижная партийная отставка может означать подготовку к следующему шагу вверх – избранию спикером парламента. Понятно, настроения Руслану Стефанчуку такие расклады не прибавят.

С другой стороны, слухи о том, что Корниенко во главе партии заменит второстепенная фигура Елена Шуляк, явно не пойдут на пользу самой "Слуге народа" и ее представителям на местах. Ни для кого не секрет, что многие сегодняшние депутаты рассчитывают пройти в следующий парламент именно благодаря региональной партийной сетке; если же партия отодвигается на второй план (а на первый, видимо, выйдет вертикаль исполнительной власти), шансы для целого ряда "слуг" резко падают. И для них особенно интересной становится "Разумная сила".

Так что долго создававшийся монолит "Слуги народа" уже начал трещать и будет трещать еще сильнее. Пока не развалится.

Белорусское электричество: импорт зашкаливает

Никогда не говори "никогда". Это название фильма о Бонде нужно написать как девиз на здании украинского правительства, чтобы Денис Шмыгаль и все его сменщики помнили о том, что зарекаться – самая глупая вещь для политика. Вчера избитую бондовскую фразу хорошо прочувствовал на себе нынешний Кабмин.

Еще неделю назад нас уверяли, что белорусское электричество никогда не будет закупаться Украиной. Еще в четверг, запросив экстренную помощь у Минска, Кабмин утверждал, что о контракте речь все равно не пойдет. А уже вчера электроэнергия пошла из соседней страны в объемах, в два раза превышающих те, о которых говорилось в октябре. И теперь уже белорусы вынуждены отказываться от украинских контрактов, чтобы нормализовать работу энергосетей.

Что интересно, вся эта история проходит на фоне другой – небывалой эскалации напряженности на белорусско-польской границе, где собрались тысячи мигрантов из Азии, которые пытаются прорваться в Польшу и по которым польские пограничники открыли стрельбу.

Год назад украинский МИД разразился бы по этому поводу бурными заявлениями насчет провокаций "кровавого диктатора" – а теперь, как оказалось, можно вполне не обращать внимания на внутренние проблемы белорусов. Потому что если обращать – то внутренние проблемы возникнут в Украине.

В контексте этого протрезвления стоило бы пересмотреть и взгляды на некоторые другие позиции. Причем речь даже не о том, чтобы признать президентом президента, у которого мы покупаем электроэнергию, – скорее всего, сам Александр Лукашенко не очень по этому поводу переживает. А вот линии электропередач между Украиной и Белоруссией пора начать ремонтировать – и забыть о диком проекте подключения нашей энергосистемы к европейской.

И заодно спросить прибалтов: если европейская энергосистема так хороша, почему они (члены ЕС и НАТО!) до сих пор подключены к российско-белорусской?

Ефим Звягильский: автор первого украинского чуда

Сегодня в Киеве, в Клубе Кабмина, пройдет прощание с народным депутатом нескольких созывов Ефимом Звягильским. Легенда украинского парламента, самый пожилой депутат прошлого созыва умер в субботу от коронавируса. Ему было 88.

Имя Звягильского связано прежде всего с Донбассом, где он был самым ярким представителем поколения "красных директоров", ставших первым поколением регионального бизнеса.

Однако и на всеукраинской арене Ефим Леонидович сыграл, без преувеличения, выдающуюся роль – в период с осени 1993 по лето 1994 – когда он в качестве "и. о." возглавлял правительство страны, сменив на посту премьера самого Леонида Кучму.

Те, кто был совершеннолетним к концу 1993-го, запомнили первую половину следующего года очень хорошо. Это был период, когда Украина впервые узнала, что национальная валюта – купоны – может не только обесцениваться и что цены времен независимости могут идти не только вверх, но и вниз.

Новый 1994-й страна встретила с долларом по 42 тысячи. А через полтора месяца он был по 35-36 тысяч. Для людей, переживших гиперинфляцию 1992-1993 годов, это было чудо. И автором этого чуда был Ефим Звягильский.

Да, это было больше политическое, чем экономическое решение, обусловленное назначением досрочных парламентских и президентских выборов, и уже в феврале купоны оказались в дефиците. Но, вне зависимости от причин, именно тогда Украина поверила, что жизнь при независимости и капитализме может быть не только сплошным падением в пропасть.

На выборах-1994 Звягильский, естественно, поддерживал Леонида Кравчука и получил во враги Леонида Кучму. Поэтому после смены президента он, спасаясь от уголовного преследования, на три года уехал в Израиль, а, вернувшись, ограничил свое участие в политической жизни страны мандатом народного депутата.

В качестве символа парламента его, в основном, и знали. Но сегодня, в день похорон Ефима Леонидовича, стоит напомнить всем, что именно он был автором первого украинского чуда. И эти лавры у Звягильского никто не отберет.