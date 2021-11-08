Глава партии "Слуга народа" и первый вице-спикер Рады Александр Корниенко сложил с себя полномочия руководителя политсилы. Он заявил, что на ближайшем съезде "слуг" (он состоится в ноябре) изберут его преемника.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

В заявлении сказано, что Корниенко принял такое решение, поскольку он хочет сосредоточиться на работе первого вице-спикера. Впрочем, еще недавно он заявлял, что совмещение этих двух позиций работе не мешает.

Напомним, 19 октября Верховная Рада выбрала Александра Корниенко новым первым вице-спикером парламента. При этом новоназначенный первый вице-спикер Корниенко заявил, что не будет уходить с поста главы партии "Слуга народа".

Также мы сообщали, что назначение Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады может стать началом его большого пути. По данным наших источников, со временем Корниенко может заменить Руслана Стефанчука на посту спикера парламента.

Кроме того, сообщалось, что нардеп Мотовиловец стал первым замглавы фракции "Слуга народа" вместо Александра Корниенко.