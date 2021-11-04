Корниенко рассказал, когда планируется съезд партии "Слуга народа"
Партия "Слуга Народа" может провести съезд партии 20 или 27 ноября. На нем могут исключить из партии народного депутата Артёма Дмитрука, который заявил о своем разочаровании политической силой.
Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады, руководитель партии Александр Корниенко в кулуарах парламента в четверг, 4 ноября.
"Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот (в ноябре - Ред.) не так много осталось: послезавтра (6 ноября - Ред.) его точно не будет, далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал", - сказал Корниенко.
Вместе с тем, добавил Корниенко, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".
"Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии", - сказал Корниенко.
Напомним, ранее Корниенко говорил, что на съезде в ноябре экс-спикера Рады Разумова могут лишить депутатского мандата.
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