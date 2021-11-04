Партия "Слуга Народа" может провести съезд партии 20 или 27 ноября. На нем могут исключить из партии народного депутата Артёма Дмитрука, который заявил о своем разочаровании политической силой.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады, руководитель партии Александр Корниенко в кулуарах парламента в четверг, 4 ноября.

"Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот (в ноябре - Ред.) не так много осталось: послезавтра (6 ноября - Ред.) его точно не будет, далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал", - сказал Корниенко.

Вместе с тем, добавил Корниенко, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".

"Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее Корниенко говорил, что на съезде в ноябре экс-спикера Рады Разумова могут лишить депутатского мандата.

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