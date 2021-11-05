ОПЗЖ и "Батькивщина" догнали "слуг". Разница в рейтинге между партиями в пределах погрешности - опрос
В конце октября текущего года партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" в рейтинге партий фактически догнали "Слугу народа". Разница между их показатели сегодня составляет всего 2% и находятся в пределах статистической погрешности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинским институтом будущего".
Социологи 23 октября - 2 ноября опросили 2 400 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всей Украине, кроме неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.
С сентября по октябрь рейтинг "Слуги народа" снизился сразу на 5%, за них готовы голосовать только 18% тех, кто пойдет на выборы и определился с голосом. 16% опрошенных - голосовали бы за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Столько же - за "Батькивщину".
Социологи выяснили, что "Слуга народа" лишь немного опережает "Батькивщину" в центральных регионах – 13% против 12%. В западных областях "слуги" вдвое уступают "Европейской солидарности" - 10% против 21%. На востоке и юге страны провластная политсила уступает "Оппозиционной платформе - За жизнь" – соответственно 14% против 25% и 15% против 21%. Худшие позиции у "Слуги народа" на Донбассе, где она уступает ОПЗЖ в шесть раз: 6% против 35%.
В целом в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 18% опрошенных, определившихся с голосом,
- "Батькивщина" - 16%,
- ОПЗЖ - 16%,
- "Евросолидарность" - 15%,
- "Сила и честь" - 7%,
- "Наши" - 6%.
Не прошли бы в Раду:
- "Украинская стратегия Гройсмана - 4%,
- "Партия Шария" - 3%,
- "Свобода" - 3%,
- "Партия Притулы" - 3%,
- УДАР - 2%,
- "За будущее" - 2%,
- "Радикальная партия Ляшко" - 2%,
- "Голос" - 1%.
Остальные партии получили бы менее 1%.
Напомним, "Страна" писала о том, что по результатам другого соцопроса, еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер.
Также мы писали о том, что опрос "Украинского института" будущего зафиксировал обвал рейтинга Зеленского.