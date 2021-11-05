В конце октября текущего года партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" в рейтинге партий фактически догнали "Слугу народа". Разница между их показатели сегодня составляет всего 2% и находятся в пределах статистической погрешности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинским институтом будущего".

Социологи 23 октября - 2 ноября опросили 2 400 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всей Украине, кроме неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.

С сентября по октябрь рейтинг "Слуги народа" снизился сразу на 5%, за них готовы голосовать только 18% тех, кто пойдет на выборы и определился с голосом. 16% опрошенных - голосовали бы за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Столько же - за "Батькивщину".

Социологи выяснили, что "Слуга народа" лишь немного опережает "Батькивщину" в центральных регионах – 13% против 12%. В западных областях "слуги" вдвое уступают "Европейской солидарности" - 10% против 21%. На востоке и юге страны провластная политсила уступает "Оппозиционной платформе - За жизнь" – соответственно 14% против 25% и 15% против 21%. Худшие позиции у "Слуги народа" на Донбассе, где она уступает ОПЗЖ в шесть раз: 6% против 35%.

В целом в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 18% опрошенных, определившихся с голосом,

"Батькивщина" - 16%,

ОПЗЖ - 16%,

"Евросолидарность" - 15%,

"Сила и честь" - 7%,

"Наши" - 6%.

Не прошли бы в Раду:

"Украинская стратегия Гройсмана - 4%,

"Партия Шария" - 3%,

"Свобода" - 3%,

"Партия Притулы" - 3%,

УДАР - 2%,

"За будущее" - 2%,

"Радикальная партия Ляшко" - 2%,

"Голос" - 1%.

Остальные партии получили бы менее 1%.

Напомним, "Страна" писала о том, что по результатам другого соцопроса, еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер.

Также мы писали о том, что опрос "Украинского института" будущего зафиксировал обвал рейтинга Зеленского.