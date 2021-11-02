Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце октября, то в парламент бы прошли пять партий. Среди них наибольшую поддержку украинцев получили бы партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно результатом опроса, если бы выборы в парламент проходили в конце октября, то проходной барьер в 5% преодолели бы такие политические силы: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Евросолидарность" и "Сила и честь".

Среди респондентов, которые определились с выбором, 18,3% поддержали бы партию "Слуга народа" (в июле партию были готовы поддержать 20,2% опрошенных, то есть парламентский рейтинг "слуг" упал на 2%). На втором месте парламентского рейтинга с небольшим отрывом идет "ОПЗЖ" (17%). Далее следует "Батькивщина" (15,4%) и "Евросолидарность" (15,1%). Также 5% барьер преодолевает партия "Сила и честь".

Отметим, что близко к 5% находится и еще не созданная "партия Разумкова", которую в этом опросе замеряли впервые. У нее - 4,5%.

Опрос проводился в период с 20 по 25 октября методом личного интервью с использованием планшета. Всего в исследовании участвовали 2028 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают по всей территории Украины, кроме неподконтрольного Донбасса и Крыма.

Напомним, согласно результатам опроса, Владимир Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.

Также "Страна" подробно анализировала, почем президентский рейтинг Владимира Зеленского так резко обрушился.