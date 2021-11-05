Кабмин: плюс четыре министра. До марта?

Если вчера правительство потеряло пятерых министров, то вчера приобрело четверых. Голосование за них прошло без особых проблем: вполне хватило голосов самих "слуг", а также двух групп-сателлитов – "За майбутне" и "Довиры".

Исключение составило разве что голосование за нового министра стратегических отраслей Павла Рябикина: он собрал всего 236 голосов, что на 20-25 меньше, чем у всех остальных. Причем недобор состоялся из-за "слуг народа" – группы-сателлиты и в этом случае голосовали дисциплинированно.

Что касается оппозиции, она пыталась обратить внимание власти на то, что главные проблемы сейчас вовсе не со стратегической промышленностью и не с обороной, где меняют министров, а со здравоохранением и с энергетическим сектором. Но власть, понятное дело, этого призыва не услышала. И не случайно.

С одной стороны, очевидно, что Денис Шмыгаль как премьер-министр уже приговорен, – а значит, приговорено к отставке и все правительство, которое привело к краху весь энергетический сектор и прошляпило проблемы с кислородом в больницах. И если бы основной целью президента было исправление кризисных ситуаций, то полная замена Кабмина во главе с премьером произошла бы сейчас.

Но для Владимира Зеленского главное – спихнуть на кого-то ответственность в тот момент, когда ситуация станет действительно кризисной. То есть тогда, когда начнутся веерные отключения электричества или закончится газ для отопления. Вот в тот момент – то есть в феврале или марте – отставка правительства и состоится. А президент издаст указ об экстренных мерах, чтобы попытаться изобразить из себя "спасителя страны".

А пока будущему "спасителю" пришлось пережить унижение, когда бывший депутат его фракции Гео Лерос показал ему средний палец. Что интересно, в защиту Лероса уже активно выступили и "соросята", и порохоботы, – ожидая, что теперь зе-власть устроит обидчику какую-нибудь провокацию. Но похоже, что Зеленский проглотит обиду, и все закончится пятью днями вынужденных прогулов для Лероса.

СБУ на службе у "активиста": как спецслужба присуждает санкции

Главный скандал дня произошел по вине СБУ. Еще позавчера спецслужба опубликовала обновленный список российских артистов, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Из новых громких имен в нем оказался пародист Максим Галкин, более известный как муж Аллы Пугачевой. Который раньше вместе с Зеленским пародировал президентов, а потом спародировал самого Зеленского и изобразил его наркоманом. Видимо, это и стало угрозой для нацбезопасности Украины, – по крайней мере, о других "антиукраинских" проступках Галкина новостей не было.

Впрочем, скандал возник все-таки не из-за мужа Пугачевой, а из-за украинского актера Валентина Томусяка, который выступил с обращением в адрес президента и сообщил, что его в список "угрожателей нацбезопасности" внесли по ошибке.

СБУ отреагировала быстро – и действительно оказалось, что Томусяк вообще ни при чем. В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко оперативно договорился со спецслужбой, чтобы в будущем обновление подобных списков согласовывалось с ним – ради недопущения проколов вроде вчерашнего.

Однако скандальность ситуации была не только в этом. Артисту в СБУ принесли извинения и сообщили, что списки составляются на основе документов, которые присылает некий "активист", навязывающий СБУ "свою работу" еще с 2015 года. И на основании этого доноса против Томусяка ввели санкции, даже не проверив информацию.

Причем в СБУ дали понять, что жертва такого ложного доноса может быть не одна. То есть украинские власти неоднократно включали в санкционные списки людей, не имея никаких доказательств их вины. А лишь по каким-то доносам.

Собственно о том же вчера заявил и экс-глава МВД Арсен Аваков, который заявил, что санкции СНБО вводятся на основе неких никем не проверенных справок. А иногда даже и справок никаких нет. Просто членам СНБО приказывают голосовать и они голосуют.

Рада "разгромила" ЗСТ с ЕС

Как оказалось, нынешняя Рада способна не только создавать поводы для скандалов, но и удивлять. Вчера всех удивил экономический комитет, принявший рекомендации для правительства о пересмотре соглашений об ассоциации с Европейским Союзом. И этот документ оказался более критическим по отношению к соглашению о зоне свободной торговли с ЕС, чем известное постановление правительства Николая Азарова 2013 года.

Восемь лет назад Азаров говорил только о том, какие трудности для торговли с Россией создает ЗСТ с Европой, – он тогда еще не знал, какие проблемы оно создаст для внутреннего рынка. Анализ экономического комитета все эти проблемы учел.

В нем не просто констатация того, что свободная торговля с ЕС не компенсировала потери от закрытия российского рынка – там, в частности, говорится о том, что европейские страны различными путями создают преференции для собственных производителей, благодаря чему те вытесняют с украинского рынка отечественные компании. Это особенно очевидно в ситуации с польской молочной продукцией, которая зачастую дешевле нашей.

Комитет Рады раскритиковал и квоты на экспорт украинской продукции (при отсутствии квот на импорт из Европы), и дискриминацию украинских автоперевозчиков, и введение Брюсселем "углеродного налога", который уничтожит наш экспорт, и то, что за украинский экспорт сверх квот пошлины снимает ЕС, а не Украина.

В общем, если почитать этот документ, то складывается четкое впечатление, что соглашение об ассоциации подписывалось не ради того, чтобы облагодетельствовать Украину, а ради того, чтобы Европа на нас заработала. И, прочтя его, уже не удивляешься тому, что уровень жизни украинцев никак не может достигнуть уровня 2013 года.

Жаль только, что подобные документы никто не публиковал восемь лет назад…

Кому мешают Северодонецк и Южноукраинск?

Еще одной темой вчерашнего дня были переименования. Старт ей дал мовный омбудсмен Тарас Креминь, который обратился к Верховной Раде с предложением переименовать целый ряд городов, которые, по его мнению, имеют неправильные названия.

Причем речь уже идет не о декоммунизации – все, что подпадало под статьи этого закона, давно переименовано (кроме Днепропетровской и Кировоградской областей). Теперь неправильными оказались названия городов, в которых есть русскоязычная составляющая. К примеру, Северодонецк, Первомайск или Южноукраинск.

Почему Креминя бесят эти названия, понять нетрудно: наличие Северодонецка или Южноукраинска означает, что далеко не вся Украина является этнически украинской, и как бы напоминает, что в регионах с подобными названиями русский язык имеет право на официальный статус.

Однако мовный омбудсмен тут явно недоработал, поскольку есть еще целый ряд населенных пунктов, в названиях которых содержится русский корень – к примеру, Вышгород, Красноград.

Наконец, если пользоваться аргументами о приоритете государственного языка, то нужно стереть с карты страны и такие греческие названия как Мариуполь и Севастополь.

Правда, нынешняя Верховная Рада не настолько проникнута идеей чистоты украинского языка, как предыдущая, поэтому шансов на то, что Кремня там услышат, практически нет. Но сама тенденция очевидна: теперь речь идет уже не о том, чтобы защитить украинский, а о том, чтобы уничтожить русский.

Киеврада уничтожила Молодогвардейцев. На очереди – Герои Сталинграда

А вот в Киевраде, в отличие от Верховной, есть не только "национально-сознательное" большинство, но и, похоже, пронацистское. Только этим можно объяснить тот факт, что с карты столицы одну за другой убирают улицы, которые не подпадают ни под закон о декоммунизации, ни даже под какие-либо антироссийские тенденции.

К примеру, со вчерашнего дня больше не существует улицы Народного ополчения. В чем провинились ополченцы, защищавшие Киев от немецких захватчиков, понять сложно.

То же касается улицы Молодогвардейцев – переименовать ее могли только те, кто считает деятельность юных подпольщиков Краснодона диверсией против вермахта.

Ну, а улицу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова и вовсе переименовали в честь писателя-коллаборациониста Олеся Бабия, сбежавшего с нацистами в 1944-м.

И это еще не все. Уже известно, что на очереди у Киеврады находятся улицы Героев Сталинграда и Маршала Тимошенко, начались разговоры и в отношении улицы Героев Днепра и площади Героев Севастополя. Судя по тенденциям, доберутся и до них. Вопрос только в том, какую из этих улиц назовут именем гауляйтера Украины Эриха Коха.